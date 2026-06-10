Подуправителят на НЗОК също подаде оставка

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса проф. Момчил Мавров подаде оставка, става ясно от прессъобщение на институцията. Това става в същия ден, в който и директорът на институцията доц. д-р Петко Стефановски също напуска поста си.

Според собственото му изявление, оставката идва поради промяната в политическата обстановка. „Без политическо доверие, управлението е немислимо“, пише той.

Проф. Момчил Мавров бе назначен на поста си през 2023 година по предложение на ГЕРБ-СДС. „Позициите идват и си отиват, но името остава. Достойнството не се крепи на длъжности“, пише в позицията си още проф. Мавров.