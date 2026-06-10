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Подуправителят на НЗОК също подаде оставка

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 22:25ч, сряда, 10 юни, 2026
0 246 Преди по-малко от минута

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса проф. Момчил Мавров подаде оставка, става ясно от прессъобщение на институцията. Това става в същия ден, в който и директорът на институцията доц. д-р Петко Стефановски също напуска поста си.

Според собственото му изявление, оставката идва поради промяната в политическата обстановка. „Без политическо доверие, управлението е немислимо“, пише той.

Проф. Момчил Мавров бе назначен на поста си през 2023 година по предложение на ГЕРБ-СДС. „Позициите идват и си отиват, но името остава. Достойнството не се крепи на длъжности“, пише в позицията си още проф. Мавров.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 22:25ч, сряда, 10 юни, 2026
0 246 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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