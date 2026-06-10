Времето в петък в Пловдив: Слънчево със снеговалеж

Слънчево, със снеговалеж. Такава шокираща прогноза за времето направиха днес в Музея на ютията, където бе представен проектът ПСЕВДОПРИРОДА 2.0, с който България впечатли всички на 19-ото Венецианско биенале по архитектура във Венеция през 2025 г. Изложбата е адаптирана специално за Етнографския музей, а за откриването й в двора му в петък, точно в 17.30ч. ще завали сняг.

Проектът на архитект Ясен Марков и екипа му вече е почти напълно инсталиран в откритото пространство и в самата възрожденска къща на музея. Целта й е да провокира публиката не просто да се замисли върху темата с климатичните промени, но и да търси различни решения как да се справи с тях чрез естествения, изкуствения и колективния интелект. За целта в сърцето на Стария град чрез технологиите ще бъде създадена изкуствена зима, също като тази, която предизвика обилен псевдоснеговалеж миналото лято във Венеция.

“ Идеята е чрез ПСЕВДОПРИРОДА да осмислим какви може да са последствията от климатичните промени и как всъщност тази псевдоприрода всъщност можа да се окаже наша природа и в Пловдив да вали сняг през юли и август. Правим нашата изкуствена зима от чист енергиен източник- соларни панели. Чрез тях произвеждаме изкуствения сняг. Той обаче се сипе от снежното оръдие върху източника на енергия и когато го затрупа соларният панал спира да я произвежда. Слънцето обаче топи снега и цикълът стартира отново. Това е една парадоксална система, в която слънцето едновременно неин в източник и разрушител. Този цикъл на самосаботиране поставя под въпрос представите за устойчивост, технологичен контрол и човешка намеса в природните процеси. Между климатична тревожност, технологична симулация и абсурда на съвременните екологични решения, проектът задава въпроса дали действително контролираме природата – или единствено се адаптираме към непрекъснато променящите ѝ се сили. Инсталацията поставя под въпрос представите за устойчивост в свят, в който естествените процеси все по-често се контролират едновременно от човешка намеса, алгоритми и изкуствен интелект“, обясни авторът на проекта арх. Ясен Марков.

Той представи себе си и екипа си в една псевдореалност, създадена от изкуствения интелект, в който архитекта и хората около него предвождат Политическа партия ПсевдоПрирода- ПП-ПП. Основната нейна мисия е да направи така, че архитекта да е медиатор между миналото и технологиите.

„Това, което предстои, е провокация не само за зрителите, а и за нас от Етнографския музей- при нас ще се слеят традицията с модерността, иновацията с миналото. За нас е много важно, че с тази изложба ще привлечем нови публики“, каза домакинът на ПСЕВДОПРИРОДА 2.0 доц. Ангел Янков, директор на Етнографския музей.

„За първи път снегът в Пловдив няма да ни изненада. Прогнозата за времето в петък надвечер е ясна и сигурно- слънчево и топло, със снеговалеж“, каза на шега Виктор Янков от Фондация „Пловдив 2019“, която финансира гостуването на проекта в Етнографския музей.

Изложбата ще може да бъде видяна от 13 юни до 15 август.