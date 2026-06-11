Времето в Пловдив на 11 юни 2026 г.

Жълт код за интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки в областта

За бури, поройни дъждове и опасност от градушки в Пловдив и областта предупреждават от НИМХ при БАН за днес в региона. След сравнително спокойно начало на деня, в следобедните часове на 11 юни времето в Пловдив и областта рязко ще се влоши. Прогнозата сочи развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, която ще донесе локални интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за образуване на градушки.

Според издадената на 10 юни прогноза, най-активните явления се очакват след обяд и ще продължат до полунощ, като на места валежите ще бъдат краткотрайни, но изключително интензивни.

За общините Пловдив, Асеновград, Родопи, Садово, Лъки, Първомай, Куклен, Стамболийски, Перущица и Кричим е обявено предупреждение за значителни количества валежи между 20 и 35 литра на квадратен метър за денонощие или до 30 литра само за шест часа.

Синоптиците предупреждават, че в районите с най-силни гръмотевични клетки са възможни локални наводнения на улици и подлези, затруднения в движението и щети от градушки. Не са изключени и силни пориви на вятъра по време на бурите.

За останалите общини в областта – Карлово, Хисаря, Калояново, Брезово, Съединение, Марица, Раковски и Сопот – също се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност и гръмотевични процеси, макар без изрично предупреждение за опасни количества валежи.

Метеоролозите съветват гражданите да следят актуалната обстановка, да избягват престой на открито по време на гръмотевичните бури и да приберат автомобили и имущество на защитени места заради риска от градушки.

След преминаването на атмосферния фронт се очаква постепенно стабилизиране на времето и понижение на температурите, което ще донесе по-прохладни условия в края на седмицата.

Снимка: Тони Иванов