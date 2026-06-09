Бивш общински съветник от Пловдив е предложен от ПБ за член на ЦИК

Коалиция “Прогресивна България” номинира членове и председател на Централната избирателна комисия, съобщиха от партията. Кандидатурите бяха представени от председателя на парламентарната група на ПБ Петър Витанов по време на консултации при президента на Република България Илияна Йотова за избор на състав на ЦИК.

“Прогресивна България” предлага Георги Хорозов за председател на Централната избирателна комисия. За членове на комисията от ПБ предлагат имената на Десислава Абрашева, Зинаида

Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева и Стоянка Цветкова.

Йордан Василев бе общински съветник от БСП в миналия мандат на местния парламент. Иван Кърчев пък е докторант в Пловдивския университет, минал за кратко и през журналистическата професия като репортер във вестник Марица.

Петър Витанов подчерта, че всеки от кандидатите на коалицията има значителен принос за подобряването и прозрачността на изборния процес. Посоченият от ПБ за кандидат- председател Георги Хорозов е 31 години юридически стаж 31 години, адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Свързаният с Пловдив Иван Кърчев е юрист по образование, магистър по право, като е

завършил Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Към настоящия момент е редовен докторант в докторска програма „Административно право и административен процес” в Юридическия факултет на ПУ. От ПБ съобщават, че през последните 14 години Кърчев е бил 10 пъти член на Районна избирателна комисия 17- Пловдив област, както и 2 пъти в общинска избирателна комисия – един път в община Калояново в мандат 2015-2019 и в община „Марица“ в мандат 2019-2023, когато е бил е назначен за секретар в ОИК Марица –

секретар.

Бившият общински съветник в Пловдив инж. Йордан Василев Василев е магистър по киберсигурност, с дългогодишен професионален опит в сферата на информационните технологии, информационната сигурност, киберсигурността и защитата на личните данни. От 2005 г. работи в областта на информационните технологии, а от 2012 г. професионалната му дейност е пряко свързана и с информационната сигурност. От 2005 г. досега е участвал в организацията на всички видове избори- парламентарни, местни, президентски, европейски и избори за

национални референдуми.





