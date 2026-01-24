Какво да гледаме в Градски дом на културата Пловдив през февруари

Февруари предлага изключително богата програма в Градски дом на културата – Пловдив, с театър, мюзикъли, опера, концерти и детски спектакли. Ето какво ви очаква:

01.02.2026 г., 19:00 ч. – „Чамкория“ – театър

Моноспектакъл по романа на Милен Русков, с наситен хумор и социална сатира, който разказва за България през погледа на обикновения човек. Представление, което провокира и разсмива, но и кара да се замислим.

06.02.2026 г., 19:00 ч. – „Коса“ – мюзикъл

Легендарният рок мюзикъл за свободата, любовта и бунта на младото поколение. „Коса“ носи духа на 60-те с емблематични песни и силно послание.

07.02.2026 г., 19:00 ч. – „Коса“ – мюзикъл

Втора възможност да гледате емблематичния мюзикъл, който продължава да вълнува публиката със своята енергия и актуални теми.

09.02.2026 г. – Happy Spring Festival – Китайска Нова година

Празнично събитие с културна програма, посветена на Китайската Нова година, с традиционни изпълнения, танци и символика, свързана с новото начало.

10.02.2026 г., 19:00 ч. – „Код жълто“ – театър

Съвременна българска пиеса с динамичен сюжет, която засяга актуални социални и лични теми, представени с напрежение и хумор.

11.02.2026 г., 19:00 ч. – Концерт със солисти зрелостници от НУМТИ „Д. Петков“

Млади таланти от Националното училище за музикално и танцово изкуство представят богата концертна програма с класически и съвременни произведения.

13.02.2026 г., 19:00 ч. – „Продуцентите“ – мюзикъл

Комедийният хит на Мел Брукс, изпълнен с блясък, хумор и музикални номера. Сатиричен поглед към шоубизнеса и амбицията на всяка цена.

14.02.2026 г., 19:00 ч. – „Отново в джаза“ – спектакъл

Музикално-сценичен спектакъл, посветен на джаза, който съчетава музика, танц и сценично присъствие в празнична атмосфера.

15.02.2026 г., 19:00 ч. – „Идиотът звъни винаги три пъти“ – театър

Комедийно представление с бърз ритъм и неочаквани обрати, което разчита на ситуационен хумор и ярки персонажи.

16.02.2026 г., 19:00 ч. – „Край Марица“ – фолклорен концерт на ФА „Тракия“

Концерт с автентичен български фолклор, който представя богатството на традициите чрез танци, музика и носии.

17.02.2026 г., 11:00 ч. – „Червената шапчица“ – детско представление

Класическата приказка, представена по атрактивен начин за деца от детски градини и училища.

17.02.2026 г., 19:00 ч. – „Мариус 50“ – сборен моноспектакъл

Юбилеен спектакъл, който събира най-доброто от моноспектаклите на Мариус Куркински, с характерната му емоционалност и артистичен стил.

18.02.2026 г., 19:00 ч. – „Портретът на Дориан Грей“ – театър

Сценична адаптация на класическия роман на Оскар Уайлд за красотата, морала и цената на вечната младост, в зрелищна и модерна интерпретация.

19.02.2026 г., 19:00 ч. – Симфоничен концерт

Класически концерт с произведения от световния симфоничен репертоар, изпълнени от професионален оркестър и солисти.

21.02.2026 г., 11:00 ч. – „Петя и вълкът“ – симфонична приказка за деца

Обичаната музикална приказка на Прокофиев, която запознава децата с инструментите на оркестъра по увлекателен начин.

22.02.2026 г., 19:00 ч. – „Знам какво направи зад гърба ми“ – театър

Съвременна комедия-драма за отношенията, доверието и тайните между хората.

23.02.2026 г., 19:00 ч. – „Жена ми се казва Борис“ – театър

Комедия на ситуациите с неочаквани обрати и много хумор, която обещава забавление за публиката.

24.02.2026 г., 19:00 ч. – „Изненада“ – театър

Лека комедийна постановка, която разчита на динамичен сюжет и изненадващи развръзки.

26.02.2026 г., 19:00 ч. – „Тоска“ – опера

Една от най-обичаните опери на Джакомо Пучини – драматична история за любов, ревност и власт, с прочути арии и силни емоции.

27.02.2026 г., 10:30 ч. – „Дядовата ръкавичка“ – детско представление

Обичана българска приказка, представена по достъпен и забавен начин за най-малките.

27.02.2026 г., 19:00 ч. – „Време разделно“ – театър

Драматична сценична версия по романа на Антон Дончев, която разказва за тежки исторически избори и човешката съдба. Телефон за връзка с организатора: 0885/223552.

28.02.2026 г., 19:00 ч. – „Оставам за малко“ – театър

Съвременна комедия-драма за личните избори, отношенията и малките решения, които променят живота.