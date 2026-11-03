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НАП с нова е-услуга за достъп на работодателите до трудовото досие на служителите им

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:53ч, вторник, 3 ноември, 2026
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НАП - Пловдив

Работодателите и органите по назначаването в държавната администрация вече ще имат пълен достъп до информацията от електронния трудов запис на своите служители, а не както досега – само до данните, които те са подали. Това става възможно с новата електронна услуга на НАП „Достъп на работодател/орган по назначаване до данните от Регистъра на заетостта за служител/работник“. Тя се намира в секция „Справки“ в Портала за електронни услуги на НАП и може да се ползва с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Новата услуга дава възможност на работодателите и органите по назначаването да правят справки в единния електронен трудов запис на лицата, с които са в трудово или служебно правоотношение, подадени от предходни дружества или администрации. Те обаче няма да виждат информацията за размера на трудовите възнаграждения и обезщетения. Достъпът на работодателите и органите по назначаването до данните в електронния трудов запис на служителите, с които вече нямат правоотношения, ще бъде прекратяван автоматично.  

Упълномощените лица ще могат да правят справки в услугата след подадено „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“.

С внедряването на новата е-услуга,  онлайн платформата на НАП предлага на гражданите и бизнеса над 200 електронни услуги, част от които са със свободен достъп, а останалите с Персонален идентификационен  код (ПИК) и с КЕП. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:53ч, вторник, 3 ноември, 2026
0 122 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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