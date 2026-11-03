Обявите за работа в Пловдив намаляват с 13% през октомври

Пазарът на труда в България отчита осезаемо забавяне през октомври. Обявите за работа са намалели с 12,3% спрямо септември и достигат 32 680. Това означава 4571 по-малко предложения за месец, показват данните на JobTiger.

Спадът се наблюдава във всички проследявани професионални направления. На годишна база обявите са с 15,2% по-малко – близо 5900 предложения под нивото от октомври 2025 г.

Най-силен спад в туризма и търговията

Най-съществено е понижението в хотелиерството и ресторантьорството – около 24% спрямо септември, което отчасти се обяснява с края на активния туристически сезон. В търговията, продажбите и строителството обявите са с около 14% по-малко, а в логистиката и транспорта – с 11%.

По-умерен спад се отчита в административните дейности, IT сектора, производството, финансите и маркетинга.

Въпреки по-малкото предложения търговията и продажбите остават водещи с около 26% от всички обяви. Следват производството с 20% и логистиката и транспортът с 18%.

Пловдив с 13% по-малко предложения

Намалението се отразява и на шестте големи града, включени в анализа. В Пловдив обявите са с около 13% по-малко спрямо предходния месец. Същият спад е отчетен и в София.

Най-голямо е понижението в Бургас – 21%, следван от Стара Загора с 16% и Варна с 15%. В Русе спадът е 9%.

Столицата продължава да концентрира около 40% от обявите, докато Пловдив заема второ място с приблизително 10%, следван от Варна със 7%.

Дистанционната работа запазва по-голям дял

Предложенията за работа от вкъщи също намаляват, но по-бавно от общия пазар. През октомври са публикувани 2426 такива обяви – с 4,2% под нивото от септември.

Така делът им в общия брой предложения нараства от 7,3% на 8,1%. Това обаче не означава увеличение на възможностите за дистанционна работа, уточняват от JobTiger.

Най-много позиции от разстояние се предлагат в IT сектора – около 44%. Следват административните и обслужващите дейности с 23%, аутсорсингът на бизнес процеси със 17% и търговията и продажбите с 11%.