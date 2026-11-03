График за почистване на дъждоприемни шахти и линейни отводнители до 06 ноември

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 02 ноември (понеделник): бул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. България“

На 03 ноември (вторник): бул.“Копривщица“, бул.“Свобода“, бул. България“

На 04 ноември (сряда): бул.“Пещерско шосе“, ул.“Просвета“ /подлез на кв.“Прослав“/, „, бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 05 ноември (четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“, Подлез на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Авксентий Велешки“, „, бул. „Марица-север“, бул. „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“, мост на завод Напредък

На 06 ноември (петък): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе