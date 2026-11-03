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График за почистване на дъждоприемни шахти и линейни отводнители до 06 ноември

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:36ч, вторник, 3 ноември, 2026
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Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 02 ноември (понеделник): бул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. България“

На 03 ноември (вторник): бул.“Копривщица“, бул.“Свобода“, бул. България“

На 04 ноември (сряда): бул.“Пещерско шосе“, ул.“Просвета“ /подлез на кв.“Прослав“/, „, бул. „Цар Борис III Обединител“ от бул. „Дунав“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Дунав“

На 05 ноември (четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“, Подлез на бул. „Шести септември“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Авксентий Велешки“, „, бул. „Марица-север“, бул. „Марица-юг“ от ул. „Крайна“ до кръстовище с бул. „Източен“,  мост на завод Напредък

На 06 ноември (петък): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Васил Априлов“ от моста на р. Марица до Голямоконарско шосе

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:36ч, вторник, 3 ноември, 2026
0 123 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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