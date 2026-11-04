Демократите отнеха контрола над Сената в САЩ

Печелят позиции и в Камарата на представителите

Междинните избори в САЩ донесоха сериозен обрат в Конгреса. Демократическата партия си връща мнозинството в Сената след победи в няколко щата, смятани досега за сигурни републикански територии. В Камарата на представителите демократите също печелят значителен брой места и според прогнозите на американските медии ще поемат контрола и над долната камара.

Сред най-големите изненади е победата на Джеймс Таларико в Тексас. Демократът надделя над подкрепяния от Доналд Тръмп републиканец Кен Пакстън и сложи край на близо четири десетилетия без демократическа победа в изборите за Сенат в щата.

В Южна Каролина Ани Андрюс победи републиканката Дарлин Греъм – сестра на покойния сенатор Линдзи Греъм, която беше подкрепена лично от Тръмп. Това е първата победа на демократ в надпреварата за Сената в щата от 1998 г. насам. В Охайо бившият губернатор Шеръд Браун също спечели сенаторско място, побеждавайки републиканеца Джон Хъстед.

Тръмп обещава сътрудничество, но и вето

След изборните резултати американският президент заяви, че е готов да работи с демократите. В интервю за CBS News обаче той предупреди, че ще използва правото си на вето, ако партията внесе законодателни инициативи, с които не е съгласен. Тръмп дори прие шеговитото прозвище „Господин Вето“ и публикува в социалната си мрежа изображение на бейзболна шапка с този надпис.

Резултатите от вота са сериозен удар за републиканците, които досега контролираха Белия дом и двете камари на Конгреса. Демократическото мнозинство в Сената, а вероятно и в Камарата на представителите, ще промени баланса на силите във Вашингтон и ще даде на опозицията по-големи възможности за контрол върху администрацията на Тръмп.