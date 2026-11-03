„Пеперуди в стомаха“ се завръща в Пловдив за една незабравима театрална вечер

След изключителния успех и топлото посрещане от публиката, комедийният спектакъл „Пеперуди в стомаха“ отново гостува в Пловдив. Вълнуващата и изпълнена с абсурден хумор постановка ще се играе на 22 ноември 2026 г. от 19:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“.

Спектакълът е създаден по пиесата на унгарския драматург Миклош Павлоши и предлага на зрителите 90 минути чист хумор, вулканична енергия и дълбока емоция в най-добрите традиции на съвременната комедия.

„Понякога, за да намериш себе си, трябва първо да се изгубиш в нечий друг свят…“ Историята проследява намеренията на амбициозен телевизионен продуцент, който опитва да върне искрата в живота на своя склерозирал баща. За целта той търси съдействие от бивш приятел — човек, превърнал се в своеобразен „чистач на семейни отношения“, на когото в миналото е отнел жената. Добре обмисленият план бързо излиза от контрол, когато бащата отказва да следва написания „сценарий“ и ги въвлича в своя собствен свят, изпълнен с невероятни обрати и комични ситуации.

На сцената се събира обичан звезден състав, който майсторски преплита комедийния талант с драматичната дълбочина: Любомир Нейков, Ненчо Илчев, Иван Радоев и Лили Сучева. Очаква ви една вечер, пълна с искрен смях и незабравими емоции!

Режисурата на спектакъла е дело на Николай Гундеров, а визията и атмосферната сценография са изградени от Светла Колева.

Продажба на билети: Онлайн в мрежите на maskart.bg, grabo.bg и eventim.bg, както и на всички физически билетни каси в града.

Телефони за информация и резервации: 0895/619181 | 0894/611188