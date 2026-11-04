Парламентът подновява работата си след изборната ваканция

Народното събрание се събира на първото си редовно заседание след двуседмичното прекъсване заради президентските избори. Очаква се парламентарните групи да направят политически декларации, с които да очертаят позициите си след вота.

В предварителната програма са включени промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, както и проект на решение за спешни мерки за временно ограничаване на цените на горивата. Депутатите трябва да разгледат и изменения в Закона за здравното осигуряване.

„Възраждане“ внася законопроект за българския език

Сред предвидените точки е и първото четене на законопроекта за българския език, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители от „Възраждане“.

Предложението цели да създаде обща законова рамка за държавната езикова политика и да регламентира употребата на книжовния български език в публичната сфера. В обхвата му попадат образованието, администрацията, медиите и електронната комуникация.

Вносителите посочват, че в момента отделни изисквания за използването на българския език са разпръснати в повече от 100 закона.

Съгласно парламентарния правилник в първата сряда на месеца всяка парламентарна група може да предложи по една точка, която задължително се включва в дневния ред.