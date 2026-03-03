АктуалноГрадътНовини

Къде да ходим в Пловдив на 3 март 2026 г. – празнична програма за Националния празник

Пловдив се подготвя да отбележи 3 март с богата програма, включваща официални чествания, концерти, разходки и културни изживявания. Ето какво може да посетите в града на този ден:

Официални чествания и ритуали

  • Храм „Св. Богородица“ (11:00 ч.) – празничен молебен, отслужен от Пловдивския митрополит Николай.
  • Паметник на руските освободители на Бунарджика (12:00 ч.) – полагане на венци и цветя с официални слова.
  • Паметник на опълченците (13:30 ч.) – панихида за загиналите български воини в Централните гробища.
  • Площад „Централен“ (18:30 ч.) – тържествена проверка и заря в чест на 148-ата годишнина от Освобождението.

Концерти и забавления

  • Площад „Стефан Стамболов“ – празнични концерти през целия ден, с участие на Биг Бенд Пловдив (около 13:00 ч.) и представителния духов оркестър на ВВС (около 16:30 ч.).
  • „Капана“ и Стария град – разходки и тематични турове като Plovdiv History and Craft Beer Tour и Walking Tour to Old Town.

Музеи и култура

Регионален исторически музей – Пловдив

  • Работно време: 09:00 – 17:00 ч.
  • Експозиции:
    • „Българско Възраждане“ (ул. „Цанко Лавренов“ №1)
    • „Съединение на България 1885 г.“ (пл. „Съединение“ №1)
    • „Книгоиздаване в България през втората половина на 19-ти и началото на 20 век“ (Къща музей „Христо Г. Данов“)
  • Безплатна обзорна беседа при закупуване на музейния календар за 2026 г.

Градска художествена галерия – Пловдив

  • Работно време: 10:00 – 18:00 ч.
  • Временни изложби:
    • „ТрадАРТ – живописта преди и сега“ (галерия „Капана“, ул. „Райко Даскалов“ 29)
    • „Теза/Антитеза/Синтез. Живопис на Петър Пиронков и Свилен Стефанов“ (Залите за временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ 15)
  • Постоянни експозиции:
  • Иконна сбирка (ул. „Съборна“ 22) – ценни икони и църковна утвар от XVII век
  • Сграда ул. „Съборна“ 14А – първият портрет на св. Софроний Врачански, портрети на Васил Левски и над 300 творби на български художници от XIX век до днес

