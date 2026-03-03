Пловдив се подготвя да отбележи 3 март с богата програма, включваща официални чествания, концерти, разходки и културни изживявания. Ето какво може да посетите в града на този ден:
Официални чествания и ритуали
- Храм „Св. Богородица“ (11:00 ч.) – празничен молебен, отслужен от Пловдивския митрополит Николай.
- Паметник на руските освободители на Бунарджика (12:00 ч.) – полагане на венци и цветя с официални слова.
- Паметник на опълченците (13:30 ч.) – панихида за загиналите български воини в Централните гробища.
- Площад „Централен“ (18:30 ч.) – тържествена проверка и заря в чест на 148-ата годишнина от Освобождението.
Концерти и забавления
- Площад „Стефан Стамболов“ – празнични концерти през целия ден, с участие на Биг Бенд Пловдив (около 13:00 ч.) и представителния духов оркестър на ВВС (около 16:30 ч.).
- „Капана“ и Стария град – разходки и тематични турове като Plovdiv History and Craft Beer Tour и Walking Tour to Old Town.
Музеи и култура
Регионален исторически музей – Пловдив
- Работно време: 09:00 – 17:00 ч.
- Експозиции:
- „Българско Възраждане“ (ул. „Цанко Лавренов“ №1)
- „Съединение на България 1885 г.“ (пл. „Съединение“ №1)
- „Книгоиздаване в България през втората половина на 19-ти и началото на 20 век“ (Къща музей „Христо Г. Данов“)
- Безплатна обзорна беседа при закупуване на музейния календар за 2026 г.
Градска художествена галерия – Пловдив
- Работно време: 10:00 – 18:00 ч.
- Временни изложби:
- „ТрадАРТ – живописта преди и сега“ (галерия „Капана“, ул. „Райко Даскалов“ 29)
- „Теза/Антитеза/Синтез. Живопис на Петър Пиронков и Свилен Стефанов“ (Залите за временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ 15)
- Постоянни експозиции:
- Иконна сбирка (ул. „Съборна“ 22) – ценни икони и църковна утвар от XVII век
- Сграда ул. „Съборна“ 14А – първият портрет на св. Софроний Врачански, портрети на Васил Левски и над 300 творби на български художници от XIX век до днес