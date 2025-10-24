Инициатива за държавен институт по антични мозайки в Пловдив стигна до министъра на културата
Идеята бе разгледана на заседанието на Комисията по култура към Народното събрание в четвъртък
Гражданската инициатива, която предлага създаването на държавен институт за опазване на античните мозайки в Пловдив, получава все по-широк отзвук. Предложението е било обсъдено на вчерашното заседание на парламентарната Комисия по култура и медии, разбра репортер на Под тепето.
Припомняме, че преди 9 дни фондация „Споделени наследства“ – Пловдив внесе официално предложение до институциите за създаване на Държавен културен институт „Център за опазване и представяне на антични мозайки“ към Министерството на културата. Инициативата цели да обедини усилията на археолози, реставратори и експерти от различни институции. Пловдив е предложен за седалище на бъдещия център, тъй като именно тук се намират едни от най-добре съхранените и експонирани антични мозайки в България – в Голямата и Малката базилика, както и в редица археологически обекти, включени в кандидатурата за световното наследство на ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО одобри включването на Епископската базилика и римските мозайки на Филипопол в Индикативния списък за световното наследство
По време на заседанието на Комисията по културата предложението беше представено от народния представител Костадин Костадинов, който подчерта, че липсата на специализиран държавен орган води до загуби и неефективно опазване на ценни археологически находки в различни части на страната.
Председателят на комисията Тошко Йорданов заяви, че ще потърси съдействие от Министерството на културата за започване на работен процес по идеята. Подробности вижте във видеото ТУК.
Според информация на „Под тепето“, културното ведомстово вече е запознато с предложението. То е на бюрото на министър Мариан Бачев още от 16 октомври. Предложението е внесено до председателя на 51-вото Народно събрание Наталия Киселова, чрез министър-председателя, министъра на културата и Комисията по култура и медии. Документът е с вх. № ПГ-51-533-00-85 от 10 октомври 2025 г. Копие е изпратено и до Посолството на САЩ у нас, Фондация „Америка за България“ и централата на ЮНЕСКО в Париж.
Очаква се да бъде насрочена среща с представители на гражданската фондация, инициирала инициативата. Предстои предложението да бъде разгледано и от Правната комисия в НС.
Проучването ни показва, че вече няколко от парламентарните групи са изразили неофициална подкрепа за инициативата, която според тях има потенциал да укрепи държавната политика по опазване на културното наследство.
Нещо повече – една от тях внася питане по процедурата за парламентарен контрол, с въпроси по темата: „какво се случва с целево отпуснатите 20 броя позиции за специалисти към Епископската базилика.“
Снимка на корицата: момент от процеса на реставрация на мозайките в Голямата базилика/ архив Под тепето
1 110 коментари
Arkadaşlar, Grandpashabet son linki açıklandı. Giremeyenler buradan giriş yapabilir Grandpashabet Güncel
Grandpashabet güncel adresi lazımsa işte burada. Hızlı erişim için Grandpashabet Üyelik Yüksek oranlar bu sitede.
Arkadaslar, Grandpashabet yeni adresi ac?kland?. Giremeyenler su linkten giris yapabilir Grandpashabet
Matbet TV giriş adresi arıyorsanız işte burada. Hızlı için tıkla: Matbet Canlı Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet bahis son linki açıklandı.
Arkadaslar, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Adresi bulamayanlar buradan giris yapabilir Grandpashabet Guvenilir mi
Bahis severler selam, Casibom sitesi kullan?c?lar? ad?na k?sa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi bahis platformu giris linkini BTK engeli yuzunden tekrar guncelledi. Giris problemi varsa cozum burada. Son Casibom giris baglant?s? su an paylas?yorum https://casibom.mex.com/# Bu link uzerinden dogrudan siteye girebilirsiniz. Ek olarak kay?t olanlara sunulan hosgeldin bonusu f?rsatlar?n? da inceleyin. En iyi slot deneyimi icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Dostlar selam, Casibom üyeleri için önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli güncelledi. Siteye ulaşım sorunu varsa doğru yerdesiniz. Güncel Casibom güncel giriş linki artık paylaşıyorum Casibom Güncel Giriş Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara sunulan yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı bahis keyfi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Matbet giris linki ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. Mac izlemek icin t?kla: Matbet Canl? Canl? maclar bu sitede. Gencler, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Grandpasha guncel adresi ar?yorsan?z iste burada. Sorunsuz giris yapmak icin t?kla https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu burada.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler şu linkten giriş yapabilir Grandpashabet Sorunsuz Giriş