Мъж, обвинен в убийство в Съединение, отива на съд

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо Т.Х., на 30 г. Той е предаден на съд за това, че на 01.04.2025 г. в гр. Съединение обл. Пловдив умишлено е умъртвил другиго – С.Д., на 42 г. – престъпление по чл.115 от Наказателния кодекс.

30-годишният Т.Х. и С.Д. работели в кравеферма в гр. Съединение, обл. Пловдив. На 1 април 2025 г. двамата останали да пренощуват в една от стопанските постройка, където употребили алкохол. Между тях възникнал конфликт, вследствие на който Т.Х. взел дървена дръжка с останал метален пръстен от счупена мотика и с нея нанесъл множество удари в областта на главата и тялото на С.Д. По този начин му причинил контузно-разкъсни рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло. С.Д. паднал в коридора на постройката, където останал през цялата нощ. Т.Х. легнал да спи в стаята. На 2 април 2025 г., сутринта, се събули и установил, че С.Д. е починал. Той се опитал да прикрие следите си, като покрил тялото му с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно С.Д. е бил открит от друг работник във фермата и е уведомена полицията.

Спрямо обвиняемия Т.Х. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив.