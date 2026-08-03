Тежък инцидент на пътя Пловдив – Войводиново прати възрастен мъж в болница

Възрастен мъж е ранен тежко при катастрофа в неделя на пътя между Пловдив и Войводиново. Сигналът е получен около 15.30 ч. – при извършване на маневра джип „Тойота“ навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се сблъскал с товарен автомобил „Мерцедес“, чийто 73-годишен водач е настанен в болница. Пробата с дрегер на мъжа е отрицателна. Няма данни за употреба на алкохол и наркотични вещества от страна на 22-годишния младеж, управлявал джипа. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.