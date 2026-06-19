С изложба на детски рисунки, лични истории и разговори за интеграцията на хората, принудени да напуснат родните си места, Пловдив ще отбележи Световния ден на бежанеца. Събитието ще се проведе в Дома на културата „Борис Христов“ и ще събере представители на институции, неправителствени организации и общности, работещи за подкрепата на разселените хора.

Програмата включва изложбата „Моят безопасен свят“, посветена на детския поглед към сигурността и дома, дискусия за ролята на жената в съхраняването на семейството и традициите в условията на принудително преселване, както и разговор за историческите бежански вълни и тяхното значение за развитието на Пловдив като град на приемането.

Инициативата идва в момент, в който Пловдив продължава да бъде един от основните центрове за интеграция на хора, избягали от войни и конфликти. По данни на организациите, работещи на терен, в града живеят около 10 000 бежанци, като най-многобройна е украинската общност. Хиляди семейства намериха убежище под тепетата след началото на войната, а за много от тях градът постепенно се превърна във втори дом.

С времето се създадоха активни общности, образователни и социални инициативи, които подпомагат адаптацията на новодошлите. Значителна част от децата са включени в училища и детски градини, а много от възрастните вече работят и изграждат живота си в Пловдив, макар езиковата бариера и професионалната реализация да остават сред основните предизвикателства.

Организатори на събитието са Фондация ЮСРФ, Върховният комисариат на ООН за бежанците, Областният съвет на БЧК – Пловдив, „Каритас Витания“ – Пловдив, Международната организация по миграция и Фондацията за достъп до права с подкрепата на Община Пловдив.

Как в града под тепетата намериха втори дом близо 12 000 украинци, сред тях хиляди деца, четете в анализа, който разказва история за солидарност, интеграция и общност, превърнала се в европейски модел – Пловдив – градът, който прие малък град украински бежанци.

Световният ден на бежанеца се отбелязва всяка година на 20 юни и е посветен на хората, които са били принудени да напуснат домовете си заради войни, преследване или насилие. Той напомня, че зад статистиката стоят човешки съдби, а успешната интеграция е процес, който зависи както от усилията на самите бежанци, така и от готовността на приемащото общество да ги приеме като част от своята общност.