277 сигнала са приети от пожарната от сутринта

Над 700 сигнала след мощната буря са поели на спешните телефони на пожарната до този момент. От 05.30 ч до момента получените нови съобщения са 277, а в този час на терен работят 15 екипа пожарникари и доброволци.

В момента с действащ пожар на навес в с. Калояново се борят пожарникари от 01 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Докато градът постепенно се връща към обичайния си ритъм, спасителите от Сектор „Специализирани оперативни дейности“-Пловдив; Rescue Team Plovdiv при РДПБЗН -Пловдив продължават да отстраняват последиците от снощната буря.

„Там, където пречупените дървета са надвиснали опасно над улици, автомобили и електропроводи, няма място за прибързани действия. Всяко рязане, всяко повдигане с автокран и всяко обезопасяване изискват прецизност, технически знания, пространствено мислене и безупречна координация. Това е работа, в която силата върви ръка за ръка с инженерния подход, а всяко решение се взема с мисъл за безопасността на хората“, подчертават от пожарната.