Гласът на бъдещето: Ученически плакати с послания за равноправно образование

VIII Национален конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ 2025 отличи 15 млади таланти и откри изложба, посветена на каузата „Учим заедно, учим различно“.

Иванка Петрова, стажант репортер

На тържествена церемония днес в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив бяха връчени наградите на отличените участници в VIII Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“. Събитието беше съпроводено и от официално откриване на изложбата с конкурсните плакати, която представя най-добрите ученически творби от цялата страна.

Тема с кауза: „Учим заедно, учим различно“

Фокусът на тазгодишното издание е свързан с цел 4 от Целите за устойчиво развитие на ООН – Качествено образование. Учениците трябваше да визуализират идеята за приобщаващо, равноправно и достъпно образование, както и възможностите за учене през целия живот.

В конкурса се включиха 74 млади автори от осем училища по изкуствата към Министерството на културата, сред които НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, НГПИ „Св. Лука“ – София, НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен, ПГ за приложни изкуства – Смолян, НГСЕИ – Пловдив, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – Троян, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, НУПИД „Акад. Д. Узунов“ – Казанлък.

От получените творби бяха селектирани 54 плаката, подредени в изложба, представяща различните визуални интерпретации на темата – от дигитални концепции до експериментални графични решения.

Всички плакати бяха оценявани анонимно от разширена професионална комисия, включваща експерти от Министерството на културата, преподаватели от НХА – София, академични представители от АМТИИ – Пловдив, художници, графични дизайнери и партньорски институции от страната и чужбина.

Сред членовете на журито бяха Ралица Базайтова, Катрин Гутман, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. Ненко Атанасов, доц. д-р Александър Гьошев, проф. Рафал Димчик (Познан, Полша), Албена Спасова, доц. д-р Красимира Друмева, Недялко Филипов, представители от културни институции и водещи графични дизайнери – Костадин Отонов, Георги Георгиев–Аршата, Иван Кашлаков и Матей Матеев.

Силна подкрепа и партньорства зад инициативата

Конкурсът се реализира със съдействието на Министерство на културата, Община Пловдив, Дружеството за ООН в България, Българските младежки делегати към ООН, НХА – София, АМТИИ – Пловдив, Университет „Адам Мицкевич“ – Познан, Международното триенале на сценичния плакат, художествени галерии, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, VIVACOM и рекламна агенция PrintGround.

Журито присъди 15 награди, а отличените на първо, второ и трето място ще получат и стипендии по Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

Представители на институциите – сред тях Община Пловдив, Националната художествена академия и международни партньори – поздравиха учениците за смелостта, креативността и актуалните интерпретации на темата.

Младите творци – гласът на бъдещето

Плакатите показват разнообразни визуални интерпретации на темата – от концептуален минимализъм до силно емоционални послания, свързани с толерантност, равни шансове и достъп до образование. Селекцията ще остане достъпна за посетители в Дом на културата „Борис Христов“ и е ярко доказателство, че младите художници имат какво да кажат по важните обществени теми.

Резултатите от конкурса са:

1 място: Симон Божинова – 11 клас, НГПИ „Свети Лука” – София Стипендия от Министерство на културата:,

2 място: Габриела Ибрямова – 10 клас, НХГ „Димитър Добрович” – Сливен

Стипендия от Министерство на културата

3 място: Николина Дамянова, 11 клас, ПГПИ – Смолян

Стипендия от Министерството на културата

Награда от Община Пловдив: Калина Димчовска, 11 клас, НГПИ „Свети Лука” – София

Награда на Национална художествена академия: Михаела Николова, 11 клас, НГПИ „Свети Лука” – София

Награда на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев: Християн Симанов, 11 клас, НХГ „Димитър Добрович” – Сливен

Награда „Костадин Отонов“: Ева Керемидова, 12 клас, НХГ „Цанко Лавренов” – Пловдив

Награда на Дружество за ООН в България: Ива Боевска, 11 клас, НХГ „Цанко Лавренов” – Пловдив

Награда на ВИВАКОМ: Христина Колева, 11 клас, НГПИ „Свети Лука” – София

Награда на Международно Триенале на сценичния плакат: Карина Господинова, 11 клас, НГПИ „Свети Лука” – София

Награда на Университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша: Александра Чорбаджийска, 9 клас, НХГ „Цанко Лавренов” – Пловдив

Награда от Художествена галерия „Петко Чурчулиев“: Йоанис Манусос, 10 клас, НХГ „Димитър Добрович” – Сливен

Награда от НХГ „Цанко Лавренов“: Мария Иванова, 11 клас, НХГ „Димитър Добрович” – Сливен

Награда на художника Матей Матеев: Мария Славчева, 10 клас, НГПИ „Свети Лука” – София

Награда на художника Матей Матеев: Натали Джелил, 11 клас, НХГ „Цанко Лавренов” – Пловдив

Изложбата ще продължи до 18 декември 2025г.