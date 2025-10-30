Изглежда, че културните интереси на най-известния библиотечен котарак в България – Жоро от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, продължават да се разширяват. След като през зимата на 2024 г. съдбата му развълнува хиляди пловдивчани – Съдбата на библиотечния котарак Жоро развълнува хиляди в Пловдив , този октомври Жоро отново стана част от градската културна хроника – този път като редовен посетител на изложбата от второто издание на пленера-конкурс „Архитектурното наследство на Пловдив“.

Котаракът Жоро остава в библиотеката

Миналата година котаракът се появи на първото издание на изложбата и дори прояви отчетливо предпочитание към една конкретна творба – платно с фасадата на сграда на ул. „Отец Паисий“. Организаторите тогава се пошегуваха, че вероятно я е харесал заради перваза – място, което всяка уважаваща себе си котка би оценила високо.

Тази есен, когато подреждането на изложбата започна, Жоро отново се появил – сериозен, съсредоточен и видимо ангажиран с процеса. Разгледал внимателно всяко платно, обиколил стативите, след което важно се отправил към изхода.

На въпроса кои картини, според него, заслужават отличия, котаракът само вдигнал поглед, сякаш учуден, че мнението му се иска „на прима виста“, и се оттеглил за размисъл.

Изложбата, която представя 24 творби на ученици от НХГ „Цанко Лавренов“ и НГСЕИ, е посветена на красотата и достолепието на старите пловдивски сгради. Всички произведения са изпълнени върху каменна хартия – нов материал, предоставен специално от „Европак България М“ ООД. Картините изобразяват емблематични обекти от Капана, Римския стадион и Главната улица, като всеки участник е намерил свой начин да разкаже за архитектурната история на града.

Посетителите могат да разгледат изложбата до 10 ноември във фоайето на Народната библиотека „Иван Вазов“ – под зоркия поглед на самия Жоро, който според колегите си „рядко пропуска важно културно събитие“.

Дали котаракът ще избере своя фаворит тази година, или ще остави решението на журито, засега остава загадка. Едно е сигурно: Жоро продължава да доказва, че любовта към книгите и архитектурата могат чудесно да се съчетаят особено, ако има удобно място за дрямка между двете.