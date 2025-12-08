Децата от СУ „Христо Г. Данов“ имат собствен Гребен канал

Децата от СУ „Христо Г. Данов“ в пловдивския квартал „Гагарин“ могат спокойно да тренират гребане до самата сграда на учебното заведение. Поредният нов воден басейн в града се е образувал на метри от него.

Изоставеният Пловдив: Новото блато на града

Кючук Париж ми е Атлантида

Черният хумор настрана, ул. „Ален Мак“ се превръща в река при всеки по-силен дъжд, затруднявайки преминаването нa превозни средства и пешеходци в участъка до училището. И ако видът на тротоара до новата рекичка ви успокоява, то наоколо положението не се е променило от преди две години, когато ви показахме какво е да си пешеходец в Пловдив: Квартал „Гагарин“ – локви, пръскащи плочки и много кал.