Джаз дивата Лиз Райт засади дръвче на Бунарджика

Световноизвестната джаз дива Лиз Райт засади дръвче в подножието на Бунарджика днес по обяд. Една от най-значимите американски певици спази личния си ритуал, който следва от дълго време и положи в почвата красив ликвидамбър. Това се случи преди саундчека й в Дома на културата, където тази вечер Райт ще излезе на сцената за концерт в рамките на Plovdiv Jazz Fest. В зелената мисия й помогна зам.-кметът по култура Пламен Панов.

“ Права това от грижа, респект и в знак на приятелство. Наистина оценявам символизма на това заедно да засадим дръвче. Освен това обичам природата и градинарството- баща ми е градинар. Ние винаги се чувстваме свързани със земята, имаме чувство за принадлежност към нея“, каза след като спази традицията си Лиз Райт.

Преди години тя претърпява изключително тежка катастрофа, в която колата ѝ е задържана над 75-метрова пропаст от едно съвсем младо дърво, което на практика спасява живота на певицата. Оттогава, засаждането на дръвчета за нея се превръща в мисия.

Освен джаз и госпъл вокалистка, Лиз Райт е професионална готвачка и запалена градинарка. Тя описва градинарството като „работна медитация“. Грижи се, създава и поддържа градината на прогресивното училище Little Black Pearl Art & Design Academy, където отглежда зеленчуци, билки и цветя. Тя смята своята градинарска страст за много важна част от нейната идентичност и споделя:

„Ако просто извадя тавата от оранжерията, растенията се изправят сами под силата на естествената светлина. Това ме кара да мисля за хората и какво означава да бъдеш изложен изцяло на любов, прошка и търпение и колко бързо нещата могат да се променят“, казва тя.

Билети за програма на фестивала могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM. Един фестивален билет важи и за двата концерта в една вечер. Подробна информация за Plovdiv Jazz Fest може да намерите в сайта на фестивала: https://plovdivjazzfest.com/

Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M. Есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провежда с подкрепата на община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2025 г.

Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма. Осъществява се в партньорство с 8 ½, Вила Флавия, Хотел Одеон, NESCAFÉ Dolce Gusto, Bee Bop Cafe, Райя Кетеринг, Театъра ресторант, Хемингуeй.