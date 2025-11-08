ПП-ДБ: Къде потънаха парите за чистотата на Пловдив?

Къде потънаха парите за чистотата на Пловдив? Това питане отправят към градската управа общинските съветници от групата на ПП-ДБ, провокирани от това, че проблемът с мръсните улици и препълнените контейнери в Пловдив става все по-непоносим за гражданите, въпреки че градът вече плаща рекордно висока такса смет.

С близо 99 милиона лева за сметопочистване и увеличение на такса битови отпадъци с 44%, управляващите в Общината обещаха категорично подобрение. Резултатът обаче е тревожен – повече сигнали за занемарени райони, същата мръсотия и пълна липса на обяснение къде точно отиват средствата на пловдивчани, категорични са общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – Йоно Чепилски, Тодор Токов, Добромира Костова и Борислав Матеев. По думите им, пловдивчани плащат повече, но получават по-малко – и това изисква не просто обяснение, а незабавни действия.

В официално питане до кмета Костадин Димитров те настояват за отчетност, прозрачност и конкретни данни, след като високите разходи за чистота не са довели до реално подобрение в качеството на услугата.

„През 2024 г. са възложени две ключови обществени поръчки – едната за доставка на нови контейнери, другата за сметопочистване – на обща стойност над 99 милиона лева без ДДС. Вместо да се извърши дълго отлагана реформа и да се засили контролът върху изпълнителите, Общината предпочете лесния път – вдигна таксата смет. И обеща: „ще стане по-чисто.“

Само че не стана“, заявяват Чепилски, Токов, Костова и Матеев.

„Контейнерите остават недостатъчни, разделното събиране буксува, а отпадъците се трупат с дни. Пловдивчани плащат повече, но не получават повече“, не крият възмущението си съветниците от ПП-ДБ.

Те подчертават, че кметът дължи отговор на техните въпроси: