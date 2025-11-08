ПП-ДБ: Къде потънаха парите за чистотата на Пловдив?

Къде потънаха парите за чистотата на Пловдив? Това питане отправят към градската управа общинските съветници от групата на ПП-ДБ, провокирани от това, че проблемът с мръсните улици и препълнените контейнери в Пловдив става все по-непоносим за гражданите, въпреки че градът вече плаща рекордно висока такса смет.
С близо 99 милиона лева за сметопочистване и увеличение на такса битови отпадъци с 44%, управляващите в Общината обещаха категорично подобрение. Резултатът обаче е тревожен – повече сигнали за занемарени райони, същата мръсотия и пълна липса на обяснение къде точно отиват средствата на пловдивчани, категорични са общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – Йоно Чепилски, Тодор Токов, Добромира Костова и Борислав Матеев. По думите им, пловдивчани плащат повече, но получават по-малко – и това изисква не просто обяснение, а незабавни действия.
В официално питане до кмета Костадин Димитров те настояват за отчетност, прозрачност и конкретни данни, след като високите разходи за чистота не са довели до реално подобрение в качеството на услугата.
„През 2024 г. са възложени две ключови обществени поръчки – едната за доставка на нови контейнери, другата за сметопочистване – на обща стойност над 99 милиона лева без ДДС. Вместо да се извърши дълго отлагана реформа и да се засили контролът върху изпълнителите, Общината предпочете лесния път – вдигна таксата смет. И обеща: „ще стане по-чисто.“
Само че не стана“, заявяват Чепилски, Токов, Костова и Матеев.
„Контейнерите остават недостатъчни, разделното събиране буксува, а отпадъците се трупат с дни. Пловдивчани плащат повече, но не получават повече“, не крият възмущението си съветниците от ПП-ДБ.
Те подчертават, че кметът дължи отговор на техните въпроси:
- Колко нови контейнери са поставени през 2025 г., след приключване на инвентаризацията от 30.10.2024?
- Увеличена ли е честотата на събиране на отпадъци и/или броят на контейнерите за масово разпространени отпадъци след актуализацията на договорите с „Екопак България“ и „Булекопак“?
- Какво се предвижда след изтичането на договора с „М-Текс Рециклиране на текстил“ в края на 2025 г.? Ще бъде ли подписан нов договор и ще се увеличи ли броят на контейнерите за текстил?
- Каква е оценката на изпълнението на договора за почистване (уникален номер 00267-2024-0069)? Какво показват приемно-предавателните протоколи от 11.11.2024?
- Има ли наложени санкции за неизпълнение на договорни задължения от страна на изпълнителя? Установени ли са нарушения?
- Предвижда ли Община Пловдив ефективен контрол, включително GPS проследяване на сметосъбиращите машини и публичен достъп до честотата на обслужване по райони?
„Парите ги събраха. А резултатите – още ги чакаме. Пловдивчани бяха принудени да платят повече с аргумента, че ще получат по-добра услуга. Но улиците не са по-чисти, контейнерите не стигат, а отчетността липсва. Това не е просто управленски дефицит – това е подмяна на общественото доверие“, казват още Чепилски, Токов, Костова и Матеев.
Те са категорични, че администрацията отказва да осигури прозрачност, а контролът върху изпълнителите е проформа и настояват за публични данни, GPS мониторинг, проверими резултати по договорите и незабавни мерки за подобрение.
„Ако 99 милиона не стигат, за да бъде градът чист – каква точно е цената, която плащаме? И още по-важното – защо никой не носи отговорност? Пловдив не може да продължава да плаща повече, за да живее в мръсотия“, предупреждават от групата на ПП-ДБ в ОбС.