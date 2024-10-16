Архивите разказват: Домът на младоженците в Пловдив
История и значение
Домът на младоженците в Пловдив е емблематична сграда с уникално историческо значение, свързана с обществения и културен живот на града през втората половина на ХХ век, която до днес се ползва по предназначение. Със своята функция да бъде място за официални граждански ритуали, тази сграда е символ на модернизацията и общественото развитие на Пловдив в ерата на социализма. Тя обаче носи и вашата уникална архитектурна стойност, която я отличава и до днес. Разположен в сърцето на Пловдив, Домът на младоженците има специално място в сърцата на много поколения жители на града.
Снимка 1 – Сватбено тържество през 1965 г.; Снимка на корицата – Сградата на Дом на младоженците през 1968 г.: Вy www.svatbaiukrasa.com – www.svatbaiukrasa.com, CC BY-SA 4.0, Link
Раждането на идеята
През втората половина на ХХ век в България, както и в други социалистически страни, бракът и семейството се разглеждат като ключови компоненти на социалната структура. В тези години гражданските церемонии по сключване на брак стават задължителни, а институцията на брака придобива особен ритуален характер. В този контекст започва строежът на специализирани имоти за включване на граждански бракове в много градове в страната, сред които и Пловдив. Така възниква идеята за изграждането на Дом на младоженците – пространство, посветено на най-важния момент в живота на всяка двойка.
Създаването на Дома на младоженците
Домът на младоженците е построен през 1962 г. по поръчка на общината, проектиран от известни български архитекти. Сградата е открита на 27 септември с.г. и е дело на арх. Матей Матеев и арх. Димка Танева. Отличава се със специфична архитектура, като комбинира елементи от класическата и модерната архитектура.
Постройката е на два етажа, с красиви големи прозорци с рисувани орнаменти по тях, метална дограма, мраморен под и стълби, месингов парапет и голямо фоайе. Входът на сградата е широк и приветлив, с красиви фоайета и зали, където младоженците и техните гости могат да се съберат преди и след церемонията. На втория етаж е обредната зала, място за поздравления, стая за младоженците и административни помещения. Главната зала за церемонии е просторна и елегантно декорирана, предлагаща усещане за тържественост и интимност. Капацитетът и е 80 места.
Снимки: архив/ Под тепето
От пролетта на 2005-а година сградата се стопанисва от специално създаденото Общинско предприятие „Радостни обреди“, чието ръководство се намира в нея.
А на второ ниво в Дома на младоженците се помещава и служба по гражданско състояние, която освен, че издава съответните документи, съхранява архивът за сключените в Пловдив през последните 100 г. бракове.
С течение на времето сградата е претърпяла някои реставрации и актуализации, за да се адаптира към целите на ползвателите си. Някои от оригиналните архитектурни елементи са запазени, докато други са били модернизирани, за да отговарят на новите стандарти.
През юни 2018-а г. за първи път след 55 години централният Дом на Младоженците е напълно обновен. Ето как изглеждаше залата на втория етаж преди и след ремонта.
след преди
Спасиха и експонираха витражите на Димитър Киров в Дома на младоженеца
Лентата на обновената сграда бе символично прерязана в Деня на детето, а на тържествената церемония присъства и Русалия Кирова, съпругата на известния пловдивски художник Димитър Киров – Ди Киро, който през далечната 1963 година е правил 8 стъклогравюри, изработени специално за тази сграда още при построяването й. Тя донесе и снимка от тяхната сватба, направена през 1965 година.
Стъклогравюрите са вложени в новия стъклопакет с цел съхраняването им. Запазени са и феропластиките на Димитър Киров, като всички негови произведения са поставени на втория етаж.
Още по-красива и обновена е ритуалната зала, където на специална видео стена 2.50х1.40м младоженците могат да прожектират избрани от тях снимки или да предават церемонията по бракосъчетанието на живо.
Днес Домът на младоженците в Пловдив е повече от просто сграда за включване на бракове. Той символизира не само една епоха на социални и културни промени, в които официалните ритуали и държавата са играли ключова роля в живота на хората,, но е и пример за архитектурните мисли на времето. Макар че то и социалните промени са донесли нови предизвикателства за тази емблематична сграда, нейното значение за жителите на Пловдив остава непокътнато.
За много хора от цялата страната Домът на младоженците остава припознат с лични спомени за най-важните моменти от живота им. Неговата роля като място за обединяване на хора на и културни събития го превръща в емблематичен обект и в същото време продължава да бъде живо място в културния живот на града.
Съхраняването на подобни архитектурни и културни обекти е от съществено значение за поддържането на колективната памет и идентичност на града. Домът на младоженците не е само историческа и архитектурна забележителност, но и мястото, което носи в себе си духа на поколенията на пловдивчани.
373 коментари
Hi các bác, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Game bài thì tham khảo địa chỉ này. Nạp rút 1-1: Đăng nhập BJ88. Húp lộc đầy nhà.
Hi các bác, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để chơi Nổ Hũ đừng bỏ qua trang này nhé. Uy tín luôn: sun win. Về bờ thành công.
Hi các bác, bác nào muốn tìm nhà cái uy tín để giải trí Đá Gà thì xem thử con hàng này. Nạp rút 1-1: Tải app BJ88. Chúc anh em may mắn.