Профилактика по обезпаразитяване налага временно ограничение, част от обектите ще работят

Регионалният природонаучен музей в Пловдив ще бъде затворен за посетители в понеделник, 26 януари 2026 г., заради планирана профилактика по обезпаразитяване на експозиционните и фондовите експонати.

От ръководството на музея съобщават, че мярката е част от регулярната поддръжка и е насочена към опазването на колекциите и експозициите.

Въпреки това, част от обектите ще продължат да работят с нормално работно време. Посетителите ще могат да посетят Зоокафе „Лион“, както и зала „Африка и Австралия“, които няма да бъдат засегнати от профилактиката.

От музея поднасят извинения за причиненото неудобство и благодарят на посетителите за разбирането.