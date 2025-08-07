Огромен интерес към гражданските ритуали за брак отбелязва ОП „РАдостни обреди“ в Пловдив, който на 8 август ще бъде домакин на истински „маратон от любов“. Общо 17 сватбени ритуала са планирани за деня. 10 от тях ще се състоят в централната сграда на Дома на младоженците, 5 двойки ще се врекат в ритуалната зала на кметство Тракия и 2 нови семейства ще се свържат в изнесени ритуали.

През юли в Пловдив са били сключени 156 брака, а за август още преди началото на месеца е имало записани 150 двойки, като очакванията са броят им да се удвои. За сравнение, миналата година през август са проведени 196 ритуала, а от началото на настоящата година до 31 юли в града са казали „да“ 656 двойки.

Директорът на институцията Чудомира Пинджева увери, че и в най-натоварения ден никоя двойка няма да бъде върната, а при нужда ще се назначават и извънредни часове.

Септември също обещава да бъде романтичен – на 20-ти септември в Старинен Пловдив отново ще се проведе инициативата „Море от любов“, при която в емблематичната къща „Хиндлиян“ ще се състоят сватбени церемонии с жива музика (пиано, цигулка, флейта), специална украса и фотосесия. Пет двойки вече са заявили участие, като остава само още едно свободно място.