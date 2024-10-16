Архивите разказват: Домът на младоженците в Пловдив

История и значение

Домът на младоженците в Пловдив е емблематична сграда с уникално историческо значение, свързана с обществения и културен живот на града през втората половина на ХХ век, която до днес се ползва по предназначение. Със своята функция да бъде място за официални граждански ритуали, тази сграда е символ на модернизацията и общественото развитие на Пловдив в ерата на социализма. Тя обаче носи и вашата уникална архитектурна стойност, която я отличава и до днес. Разположен в сърцето на Пловдив, Домът на младоженците има специално място в сърцата на много поколения жители на града.

Раждането на идеята

През втората половина на ХХ век в България, както и в други социалистически страни, бракът и семейството се разглеждат като ключови компоненти на социалната структура. В тези години гражданските церемонии по сключване на брак стават задължителни, а институцията на брака придобива особен ритуален характер. В този контекст започва строежът на специализирани имоти за включване на граждански бракове в много градове в страната, сред които и Пловдив. Така възниква идеята за изграждането на Дом на младоженците – пространство, посветено на най-важния момент в живота на всяка двойка.

Създаването на Дома на младоженците

Домът на младоженците е построен през 1962 г. по поръчка на общината, проектиран от известни български архитекти. Сградата е открита на 27 септември с.г. и е дело на арх. Матей Матеев и арх. Димка Танева. Отличава се със специфична архитектура, като комбинира елементи от класическата и модерната архитектура.

Постройката е на два етажа, с красиви големи прозорци с рисувани орнаменти по тях, метална дограма, мраморен под и стълби, месингов парапет и голямо фоайе. Входът на сградата е широк и приветлив, с красиви фоайета и зали, където младоженците и техните гости могат да се съберат преди и след церемонията. На втория етаж е обредната зала, място за поздравления, стая за младоженците и административни помещения. Главната зала за церемонии е просторна и елегантно декорирана, предлагаща усещане за тържественост и интимност. Капацитетът и е 80 места.

От пролетта на 2005-а година сградата се стопанисва от специално създаденото Общинско предприятие „Радостни обреди“, чието ръководство се намира в нея.

А на второ ниво в Дома на младоженците се помещава и служба по гражданско състояние, която освен, че издава съответните документи, съхранява архивът за сключените в Пловдив през последните 100 г. бракове.

С течение на времето сградата е претърпяла някои реставрации и актуализации, за да се адаптира към целите на ползвателите си. Някои от оригиналните архитектурни елементи са запазени, докато други са били модернизирани, за да отговарят на новите стандарти.

През юни 2018-а г. за първи път след 55 години централният Дом на Младоженците е напълно обновен. Ето как изглеждаше залата на втория етаж преди и след ремонта.

Спасиха и експонираха витражите на Димитър Киров в Дома на младоженеца

Лентата на обновената сграда бе символично прерязана в Деня на детето, а на тържествената церемония присъства и Русалия Кирова, съпругата на известния пловдивски художник Димитър Киров – Ди Киро, който през далечната 1963 година е правил 8 стъклогравюри, изработени специално за тази сграда още при построяването й. Тя донесе и снимка от тяхната сватба, направена през 1965 година.

Стъклогравюрите са вложени в новия стъклопакет с цел съхраняването им. Запазени са и феропластиките на Димитър Киров, като всички негови произведения са поставени на втория етаж.

Още по-красива и обновена е ритуалната зала, където на специална видео стена 2.50х1.40м младоженците могат да прожектират избрани от тях снимки или да предават церемонията по бракосъчетанието на живо.

Днес Домът на младоженците в Пловдив е повече от просто сграда за включване на бракове. Той символизира не само една епоха на социални и културни промени, в които официалните ритуали и държавата са играли ключова роля в живота на хората,, но е и пример за архитектурните мисли на времето. Макар че то и социалните промени са донесли нови предизвикателства за тази емблематична сграда, нейното значение за жителите на Пловдив остава непокътнато.

За много хора от цялата страната Домът на младоженците остава припознат с лични спомени за най-важните моменти от живота им. Неговата роля като място за обединяване на хора на и културни събития го превръща в емблематичен обект и в същото време продължава да бъде живо място в културния живот на града.

Съхраняването на подобни архитектурни и културни обекти е от съществено значение за поддържането на колективната памет и идентичност на града. Домът на младоженците не е само историческа и архитектурна забележителност, но и мястото, което носи в себе си духа на поколенията на пловдивчани.