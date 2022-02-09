АктуалноГласовеГрадътЗабравеният градИзпод тепетоМненияНовини

Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 16:12ч, сряда, 9 февруари, 2022
65 233 1 минута

Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на  античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 16:12ч, сряда, 9 февруари, 2022
65 233 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

65 коментари

  1. Everything published made a ton of sense.

    However, what about this? what if you typed a catchier post title?
    I ain’t suggesting your information is not good, however
    suppose you added a title that grabbed a person’s attention? I mean Чудото се случи:
    Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север – Под Тепето – Новини Пловдив is a little
    boring. You could peek at Yahoo’s home page and watch how they write
    article titles to grab viewers to open the links.
    You might add a video or a pic or two to grab readers interested about what you’ve got
    to say. Just my opinion, it would bring your blog a little livelier. https://vovangames-lucky.buzz/

    Отговор

  2. Vovan Casino — не просто казино, а настоящий клуб удачи. Здесь каждый элемент создан для комфорта игроков: от удобной навигации до моментального вывода средств. Воспользуйся возможностью — слоты без депозитов — и открой для себя всё, что может предложить качественное казино.

    Разнообразие игр Vovan Casino поражает: от классики до новинок от топовых провайдеров. Неважно, новичок ты или профи — игра доставит массу удовольствия.

    Бонусы и фриспины ждут тебя каждый день

    Играй где угодно — на смартфоне или планшете

    Служба поддержки помогает без выходных

    Если ты ценишь надёжность, комфорт и выигрышные возможности — Vovan Casino станет идеальным выбором

    Отговор

  3. Vovan Casino — площадка, где мечты о выигрыше становятся реальностью. Здесь всё работает на результат: от удобной навигации до моментального вывода средств. Воспользуйся возможностью — казино Vovan регистрация — и открой для себя всё, что может предложить качественное казино.

    Игровой арсенал Vovan Casino поражает: от легендарных слотов до карточных баталий с живыми дилерами. Каждый запуск автомата — шанс на крупный выигрыш.

    Регулярные акции, розыгрыши и VIP-программы

    Играй где угодно — на смартфоне или планшете

    Обращайся в любое время — тебе всегда помогут

    Если ты ценишь надёжность, комфорт и выигрышные возможности — Vovan Casino станет идеальным выбором

    Отговор

  4. Vovan Casino — площадка, где мечты о выигрыше становятся реальностью. Здесь каждый элемент создан для комфорта игроков: от интуитивно понятного интерфейса до стабильной работы платёжной системы. Воспользуйся возможностью — игры с высоким RTP — и открой для себя всё, что может предложить качественное казино.

    Разнообразие игр Vovan Casino впечатляет: от легендарных слотов до карточных баталий с живыми дилерами. Каждый запуск автомата — шанс на крупный выигрыш.

    Бонусы и фриспины ждут тебя каждый день

    Мобильная версия работает на всех устройствах

    Обращайся в любое время — тебе всегда помогут

    Если ты ценишь надёжность, комфорт и выигрышные возможности — Vovan Casino станет идеальным выбором

    Отговор

  5. Vovan Casino — не просто казино, а виртуальный мир азарта. Здесь всё работает на результат: от удобной навигации до моментального вывода средств. Воспользуйся возможностью — регистрация Vovan casino — и открой для себя настоящую силу удачи.

    Разнообразие игр Vovan Casino поражает: от классики до новинок от топовых провайдеров. Каждый запуск автомата — шанс на крупный выигрыш.

    Бонусы и фриспины ждут тебя каждый день

    Мобильная версия работает на всех устройствах

    Служба поддержки помогает без выходных

    Здесь нет случайных побед — только заслуженные награды и яркие эмоции

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина