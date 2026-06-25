Въздушна линейка докара в УМБАЛ „Св. Георги“ пострадалата в катастрофата на АМ Тракия

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Медицински хеликоптер транспортира 49-годишната жена, пострадала тежко при катастрофата на автомагистрала „Тракия“ вчера, до УМБАЛ „Св. Георги“. Той кацна в 14.30ч. на хеликоптерната площадка в най-голямата болница у нас, след като в последните часове пациентката е преминала през поредица от операции, извършени в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. Към момента състоянието ѝ е стабилизирано, като лекарите продължават да следят жизненоважните ѝ показатели.

„Състоянието на пациентката беше стабилизирано до степен, позволяваща превозването ѝ с въздушен транспорт“, каза на място при прехвърлянето ѝ в хеликоптера д-р Георги Манчев – началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“, цитиран от Радио Пловдив.

Системата за спешна медицинска помощ по въздуха бе задействана по искане на ямболската болница. Тя бе приета там в критично състояние след тежката катастрофа вчера, при която загинаха трима души. Още при постъпването в Спешното отделение тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Направени са две операции в коремната област заради разкъсвания на тънко и дебело черво. Основен риск представляват тежката черепно-мозъчна травма с отток, както и много тежка гръдна травма, казаха по-рано от лечебното заведение в Ямбол.

Pаместник-изпълнителният директор по диагностична и лечебна дейност на База II на УМБАЛ „Св. Георги“ проф. Иван Дечев съобщи, че пациентката ще бъде настанена в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение с тежка политравма и множество наранявания, като предварителната информация сочи, че се намира в кома.

„Всички специалисти, които са необходими, ще бъдат ангажирани с лечението ѝ. Разполагаме с екипи по неврохирургия, съдова хирургия, коремна и гръдна хирургия, както и с всички други звена, които могат да окажат необходимата спешна медицинска помощ“, каза проф. Дечев.