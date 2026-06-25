НЗОК планира бюджет от над 5,2 млрд. евро за 2026 г.

Над 5,25 милиарда евро ще достигне бюджетът на Националната здравноосигурителна каса през 2026 година, ако предложеният финансов план получи окончателно одобрение. Проектът вече е получил подкрепата на Надзорния съвет на НЗОК и предвижда чувствително увеличение на средствата за здравната система спрямо настоящата година.
Разчетите показват ръст от 8,5% както при приходите, така и при разходите на Касата. Така в системата на общественото здравно осигуряване ще влязат над 412 милиона евро повече в сравнение с бюджета за 2025 г.
Повече средства за лечение и лекарства
Допълнителното финансиране е планирано да покрие разходите за болнична и извънболнична помощ, лекарствено лечение, медицински изделия и останалите дейности, заплащани от НЗОК.
Сред основните приоритети са увеличаването на средствата за болниците и разширяването на бюджета за медикаменти – направление, което всяка година заема все по-голям дял от разходите на здравната каса.
Очакванията са по-високият бюджет да даде възможност за по-добро финансиране на лечебните заведения и за посрещане на растящите разходи в сектора.
Държавните служители поемат част от осигуровките си
Освен повече средства за здравеопазване, проектът включва и промени в осигурителната политика. Предвижда се от август 2026 г. максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро.
Същевременно започва поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители. В първия етап държавата ще поема 80% от осигурителната тежест, а служителите – останалите 20%. В следващите години съотношението постепенно ще се променя, като е заложено достигане на модел 60 към 40.
Промяната ще засегне и работещите в държавните структури на здравната система.
Част от по-голямата бюджетна картина
Финансовата рамка на НЗОК е елемент от държавния бюджет за 2026 г., който правителството подготвя. Сред основните източници за увеличените приходи са по-високият максимален осигурителен доход, промени в данъчната и акцизната политика, както и мерки срещу сивата икономика.
След одобрението от Надзорния съвет проектобюджетът на Здравната каса предстои да бъде разгледан заедно с останалите финансови закони за следващата година, които ще определят посоката на публичните разходи през 2026 г.