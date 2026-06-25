Разследват сигнал за агресия срещу мъж с бебешка количка на Гребната база

Случай на агресия на Гребната база в Пловдив предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Според разпространена информация млад мъж, който се разхождал със съпругата си и тримесечното им бебе, е станал жертва на нападение след забележка, свързана с движението на електрически тротинетки в района.

За инцидента съобщи пловдивчанинът Венилин Тоневски, който публикува видео и разказ за случилото се. По негови данни 31-годишният баща заснел група младежи, които се движели с висока скорост по алеите на спортния комплекс. Малко след това един от тях се приближил и му нанесъл удар в областта на ребрата.

Според разказа ударът е бил нанесен в непосредствена близост до детската количка, като е съществувала опасност тя да бъде преобърната. След случилото се групата е напуснала мястото.

По информация на автора на публикацията потърпевшият е потърсил съдействие чрез телефон 112 и възнамерява да подаде официален сигнал до полицията. Отправен е и призив към гражданите, които разполагат с информация за участниците в инцидента, да съдействат за установяването им.

Междувременно в социалните мрежи се появиха и твърдения за самоличността на предполагаемия извършител. Към момента обаче тази информация не е потвърдена по официален път.

До изясняване на случая от компетентните органи твърденията остават на ниво публикации в социалните мрежи. Очаква се становище на полицията дали е започната проверка и дали има установени лица, свързани с инцидента.

Снимка: Стопкадър

Видео: Венелин Тоневски