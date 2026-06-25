Задържаха агресивния тийн с тротинетката

Непълнолетно момче е установено като извършител на грубата хулиганска проява в зоната на гребния канал в Пловдив. Полицейската проверка е предприета по повод разпространена информация в социалните мрежи за ситуация, при която водач на тротинетка в движение ритнал млад мъж, заради направена забележка.
Разследват сигнал за агресия срещу мъж с бебешка количка на Гребната база
След приключилите оперативни и издирвателни действия, днес служители от Второ РУ установили самоличността на 17-годишния тийнейджър. Със заповед по ЗМВР той е задържан за 24 часа. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районна прокуратура-Пловдив.
2 коментари
Това е бъдещето. Джендър с тортинетка
Сега очакваме и следващата статия за постижение на хирургиите при изваждането на тротинетка и каска от задника на този