Задържаха агресивния тийн с тротинетката

Непълнолетно момче е установено като извършител на грубата хулиганска проява в зоната на гребния канал в Пловдив. Полицейската проверка е предприета по повод разпространена информация в социалните мрежи за ситуация, при която водач на тротинетка в движение ритнал млад мъж, заради направена забележка.

Разследват сигнал за агресия срещу мъж с бебешка количка на Гребната база

След приключилите оперативни и издирвателни действия, днес служители от Второ РУ установили самоличността на 17-годишния тийнейджър. Със заповед по ЗМВР той е задържан за 24 часа. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районна прокуратура-Пловдив.

