Времето в Пловдив на 25 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 50 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Сутринта в низината и поречията ще има намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските части на региона ще превали.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33° С.

Снимка: Valcho Karajov