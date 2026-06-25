Времето в Пловдив на 25 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 50 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-високо от средното за месеца.
Сутринта в низината и поречията ще има намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските части на региона ще превали.
Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.
Максималните температури ще бъдат между 28° и 33° С.
Снимка: Valcho Karajov