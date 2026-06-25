Пловдив продължава да пази жив спомена за Майкъл Джексън. Градът, който десетилетия наред е дом на едно от най-силните фен движения на Краля на попа в България, отново ще събере почитатели на неговата музика и наследство.

На 25 срещу 26 юни, от 00:10 часа в парк „Дондукова градина“, ще се проведе специална музикална вечер в памет на Майкъл Джексън. Събитието ще върне към емблематичните му хитове, сред които и „Heal the World“ – песен, превърнала се в символ на поколения фенове по света.

Не е случайно, че именно Пловдив е домакин на подобна инициатива. Градът има дълбока връзка с творчеството на световната музикална икона. Още в края на 80-те и началото на 90-те години под тепетата се заражда едно от най-масовите фен движения в страната. Всяка седмица стотици млади хора се събират в тогавашния Младежки дом, за да обменят снимки, плакати, касети и истории за своя идол.

Историята на пловдивските фенове е подробно разказана в публикацията на Под тепето, която припомня как през 1990 година стотици деца и младежи организират впечатляващо шествие по Главната улица в чест на Майкъл Джексън.

Феновете под тепетата са водели активен клубен живот в края на XX век. В рубриката „Архивите разказват“ ви припомняме със снимки някои от събтията тогава – Стотици почитатели на Майкъл Джексън е имало в Пловдив.

Тази традиция продължава и след десетилетия. През 2012 година в Пловдив е регистриран първият официален национален фен клуб на изпълнителя у нас – „Heal The World-Bulgaria“, който затвърждава репутацията на града като своеобразна българска фен столица на Майкъл Джексън.

Предстоящата музикална вечер е не просто концертно събитие, а среща на поколения почитатели, които продължават да намират вдъхновение в музиката, посланията и хуманизма на легендарния артист. В нощта на 25 срещу 26 юни Дондуковата градина ще се превърне в място за спомени, музика и признателност към човека, променил световната поп култура.

Снимка на корицата: Владо Янев