Жегите идват с риск: експерти посочиха най-неподходящите напитки

В горещите летни дни много хора посягат към студена бира след работа или към голяма чаша ледено кафе, за да се разхладят. Според британски здравни експерти обаче именно тези две популярни напитки могат да задълбочат проблемите, които високите температури причиняват на организма.

Специалисти предупреждават, че кофеинът и алкохолът затрудняват поддържането на водния баланс в тялото. Те стимулират отделянето на течности и могат да засилят риска от дехидратация – особено в периоди на продължителни горещини.

Освен това вечерната консумация на кафе или алкохол често се отразява негативно на съня. Докато кофеинът поддържа организма в състояние на повишена активност, алкохолът може да създаде усещане за отпускане, но всъщност нарушава качеството на нощната почивка и прави съня по-повърхностен.

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При високи температури човешкото тяло работи на по-високи обороти, за да поддържа нормална температура. Именно затова много хора изпитват отпадналост, липса на концентрация и желание да поспят през деня.

Лекарите обаче съветват да не се прекалява със следобедните дрямки. Според тях честият дневен сън може да разстрои естествения биологичен ритъм и да затрудни заспиването вечер, когато организмът има нужда от истинско възстановяване.

Топлинният удар не подбира жертвите си

От здравните служби във Великобритания напомнят, че опасностите от екстремните горещини не засягат само възрастните хора и хронично болните. При продължително излагане на високи температури дори напълно здрави хора могат да развият сериозни състояния, включително топлинен удар.

Специалистите препоръчват прием на достатъчно вода през целия ден, избягване на алкохол в най-горещите часове, умерена консумация на кофеинови напитки и поддържане на редовен режим на сън. Именно тези на пръв поглед дребни навици могат да помогнат на организма по-лесно да понесе летните горещини.

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