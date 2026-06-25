Магията на аржентинското танго завладява Пловдив

Единствената открита сцена в националното турне „ТАНГО Classic“ на Плевенската филхармония ще събере под звездите на „Бунарджика“ музика, танци и кино на 13 юли

Летен театър „Бунарджика“ се превръща в сцена и арена на буйната и красива аржентинска страст на 13 юли от 20:00 ч. Пловдив ще бъде домакин на изключително вълнуващо събитие, част от лятното национално турне „ТАНГО Classic“ 2026 – съвместен проект на Плевенската филхармония и световноизвестните музикални виртуози Веско Ешкенази (цигулка) и Стоян Караиванов (бандонеон). Пловдивската публика ще има привилегията да изживее програмата на единствената изцяло открита лятна сцена в тазгодишното издание на турнето, което обещава неповторима атмосфера под открито небе.

„ТАНГО Classic“ е концерт, предлагащ цялостно сетивно преживяване. В центъра на това вдъхновяващо музикално пътешествие е тангото – класическото, европейското, аржентинското, изпълнено през призмата на класическата музика, съвременната музика, филмовата музика – незабравимо преживяване със световните танго мелодии, които оживяват и разказват съкровени истории.

Пловдивчани ще имат възможността да чуят майсторското изпълнение на Маестро Веско Ешкенази – световноизвестен цигулар, концертмайстор на Кралския Концертгебау оркестър в Амстердам – на уникални инструменти, сред които и цигулка от българския лютиер Владо Тилев. Стоян Караиванов е първият бандонеонист в България, който свири по класическата аржентинска система. Той е ученик на световни легенди в жанра и ще свири на исторически бандонеон Alfred Arnold от 1935 г.

Заедно с музикантите от Плевенската филхармония, обединени в едно незабравимо танго преживяване с танцьорите Далия Димитрова и Николай Джуров, маестро Ешкенази и Стоян Караиванов ще поведат публиката из историята на тангото, което ще бъде представено чрез произведения от класиката, филмовата музика и страстните аржентински ритми, изобразявайки страстта и драмата на танца с вълнуваща музикална програма, кратки исторически факти и много емоция за меломаните в синхрон с уникалните музикални аранжименти, специално написани за този проект от Стоян Караиванов.

В аранжимент за цигулка, бандонеон и камерен състав и през 2026 година ще прозвучат любими на публиката произведения. Вдъхновяващата музикална приказка започва с класически творби: „Малка нощна музика“ от Моцарт, „Хибриди“ от Менделсон и „Хабанера“ из операта „Кармен“ от Бизе – Сарасате, пречупени през призмата на тангото. Популярните или по-малко известни мелодии от аржентинските композитори на танго Агустин Барди – „Gallo Сiego“, Освалдо Пулиезе – „A Evaristo Carriego“, Освалдо Руджеро – Bordoneo y 900“, Педро Мафия – „Taconeando“, Раул Гарехо –„Bien al Mango“, Анхел Вилолдо – „El choclo“, както и „Adios, Nonino“ от Астор Пиацола, и „Jealousy“ от Якоб Гаде/Астор Пиацола постепенно редят пъстрата мозайка на чувствения танц.

Концертите ТАНГО Classic с Веско Ешкенази и Стоян Караиванов са още по-вълнуващи и заради силната визуална идея на сцената – музиката, танца и цялостното огнено усещане за тангото се сливат с филмовото изкуство и отварят световните архиви, благодарение на специално създадена мултимедия с фрагменти от филми, концерти и разкази за танго историята. Визуалната страна на проекта ТАНГО Classic, както и звукът на концертите в турнето е дело на екипа на Валери Рулински.

Музикалното пътешествие „ТАНГО Classic“ ще премине през шест български града, пренасяйки духа на Буенос Айрес из цялата страна. Преди да пристигне под тепетата, проектът ще стартира от Добрич (1 юли) и Варна (2 юли), последван от Кюстендил (6 юли). След спирката в Пловдив, турнето ще финишира във Велинград (14 юли) и Казанлък (16 юли).

Пълна програма на турнето:

01 юли, 19:00 ч. – Добрич, Органова зала

– Добрич, Органова зала 02 юли, 19:30 ч. – Варна, Фестивалeн и конгресен център

– Варна, Фестивалeн и конгресен център 06 юли, 19:00 ч. – Кюстендил, Общински драматичен театър

– Кюстендил, Общински драматичен театър 13 юли, 20:00 ч. – ПЛОВДИВ, Летен театър „Бунарджика“

14 юли, 19:00 ч. – Велинград, НЧ „Отец Паисий – 1893“

– Велинград, НЧ „Отец Паисий – 1893“ 16 юли, 19:00 ч. – Казанлък, Дом на културата „Арсенал“

БИЛЕТИ се продават на съответните каси по градове, както и в мрежата на Eventim и Grabo. Входът за деца до 6-годишна възраст е безплатен за всички концерти на Плевенската филхармония.

Националното турне ТАНГО Classic е четвъртият вълнуващ проект на Плевенска филхармония с маестро Веско Ешкенази след: „Веско Ешкенази на 50” с диригент Мартин Пантелеев, брат на маестро Ешкенази, Национално турне Вивалди/Пиацола „Годишните времена”, Национално турне „В света на музиката” с ко-солист Вероника Тодорова и диригент маестро Георги Милтиядов.