Бургер бар Скапто си замина от кулинарната карта на квартал Капана и в помещението на ул. „Йоаким Груев“ № 24 от известно време текат ремонтни дейности, като се знае, че на негово място ще има ново заведение.

Изненадващо обаче, сегашните съдържатели са решили да използват тротоарното право за място за складиране на отпадъци, сигнализират хора от квартала до медията. Така площта за платено сервиране на открито е превърната в бунище.

Това, което виждате на снимките, изглежда така вече седмица и боклукът продължава да се трупа, негодуват жители на Капана. През годините много от помещения смениха редица собственици и всеки нов правеше ремонт и подобрения, но никой не си позволи да превръща улиците и тротоарите в сметище, коментират пловдивчани.