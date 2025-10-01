6Fest възпламенява Братската могила

Фестивалът за улични изкуства 6Fest се завръща в Пловдив със специалния си фестивален формат, посветен на огненото изкуство – „Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2025“. На площадното пространство пред Братската могила на 9 октомври (четвъртък) от 19:00 ч. ще гледаме огнения спектакъл „Ритуалът на трите пламъка“ на група „Inferno Saga“ (София).

Трима „огнени пазители“ символизират три елемента – миналото, настоящето и бъдещето. Чрез игра с пламъка, всеки от тях разкрива своята сила, но едва когато тримата се обединят, огънят придобива истинска мощ. Формацията обединява Ангел Христов, Габриела Стефанова и Антон Хасан, които имат многогодишен опит в различни огнени формации у нас, но за първи път създават самостоятелна група преди година и половина. Вдъхновени от древни митове, съвременно театрално изкуство и ритъма на музиката, артистите от „Inferno Saga“ създават огнени истории, които се разказват не с думи, а с пламък, движение и енергия. Техните спектакли комбинират класически техники с нестандартни хореографски решения, визуални ефекти и емоционална атмосфера.

Непосредствено след първия спектакъл, в 19:30 ч. ни очаква огненият спектакъл „Изкушение“ на групата „Повелители на Мечти“ (Стара Загора). Две възвисени фигури оживяват пред очите на публиката и я правят свидетел на техния хармоничен танц. Плавен и красив, той визуализира пълнотата на тяхната връзка. Внезапно се появява, забулена в мъгла и червен дим, друга женска фигура — изкусителка, която с хитрост и манипулации се опитва да разруши техните отношения. Спектакълът изследва темата за връзките помежду ни – физически, емоционални и психически, – които водят до съблазън, разделение и възстановяване.