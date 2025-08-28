Пловдив посреща 31-вата „Седмица на съвременното изкуство“

Градската художествена галерия в Пловдив ще бъде oт 4 до 30 септември 2025 г. домакин на 31-вото издание на „Седмица на съвременното изкуство“, организирана от сдружение „Изкуство днес“. Събитието ще бъде открито на 4 септември от 18:30 ч. с изложбата под заглавие LICHT, MEHR LICHT („Светлина, повече светлина“) – фраза, приписвана на Гьоте, която служи като концептуална рамка за тазгодишното издание.

Темата изследва светлината не само като физическо явление, но и като символ на знание, истина, надежда и противоречие. Кураторът Емил Миразчиев е подбрал творби, в които светлината служи едновременно като материал и метафора – провокирайки размисъл за взаимодействието между човека, обществото и природата.

Сред участниците са както утвърдени имена от българската арт сцена, така и международни творци: Аксиния Пейчева, Валентин Стефанов, Велизар Димчев, Jorrras / Георги Георгиев, Дориан Болка, Емил Миразчиев, Красимир Добрев, Миша Кубал, Надя Генова, Савина Топурска, Севдалина Кочевска и Цветан Кръстев.

Проектът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и Гьоте-институт и е част от културния календар на града. Събитието е благодарение и на съдействието на Бетина Щайнбрюге и е част от международната мрежа на Гьоте-институт.