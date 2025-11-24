Бившият ирландски бар до Джумаята пак се продава

Преди няколко месеца Irish Bar-ът, който се намираше в сградата до Джумая джамия, затвори. Бизнесът бе обявен за продан – оборудван с всичко необходимо, за 150 000 лева. Не след дълго на негово място отвори заведение за наргилета – Grand Hookah Kapana.

Само 4–5 месеца по-късно бизнесът отново се появи в пловдивските групи за продажба на имоти в социалните мрежи. Този път обаче не става дума само за бара в сградата до стълбите, където беше ирландският бар, а и за наргилетата в отсрещната сграда.

Снимки: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПЛОВДИВ – КУПУВА – ПРОДАВА – НАЕМИ