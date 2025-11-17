Безлична 4-етажна сграда ще има върху археологията от Агората на площада
Вече е ясно какво ще има в „дупката“ върху археологическите останки от Античния форум, на самия площад Централен. Нова безлична сграда с бранда на Верона Резиденс, подобна на другите изградени жилищни кооперации под същото име, ще се издига на това толкова натоварено откъм история, културни пластове и архитектура място, а останките от Агората ще останат под нея. Тя ще е с приземен етаж, планиран за заведение, и с четири жилищни такива, като последният е от мансарден тип, за да се уплътни позволеното застрояване напълно.
Инвеститорът „Пи Билдинг 2020“, който е още собственик на парцела и изпълнител на проекта, вече е заградил площта пред имота и е въпрос на дни по площада да тръгнат тежките строителни машини. Те ще минават покрай масите на няколко заведения, върху новата настилка, която не е ясно дали ще издържи на натиска. Имотът е с площ от 328 квадратни метра като се планира възможно най-обемното им застрояване с 1300 кв. м. РЗП. Разрешителното за строеж за него е издадено от голяма община точно преди месец- на 15 октомври.
Интерес е въпросът къде ще са задължителните за ново строителство паркоместа, тъй като очевидно в този проект предвидени гаражи няма, а и автомобилите няма как да достигат до имота. Вероятно е намерена вратичка в закона, тъй като той се намира в пешеходна зона. Жителите на бъдещата сграда обаче ще трябва да спират колите си някъде и вероятно това ще става на и без това изключително натоварената откъм паркирани автомобили зона на радиотелевизионния център с новоименувания там площад „Журналист“.
Има и други интересни въпроси около предстоящото строителство- къде е предвиден процент на озеленяване, какъвто стандарт се налага в града. Интересно е и дали старите сгради в имотите, граничещи с „дупката“ няма да пострадат при бъдещите дейности в парцела.
Тодор Костадинов е едноличен собственик на дружеството „Пи Билдинг“, но за всички в строителния и имотния браншове е ясно, че зад Верона Резиденс стои бизнесдамата Вероника Иванова, която има условна присъда за събарянето на къщата на Куцоглу, паметник на културата.
7 коментари
…малко прекалени джамлъците са, ала инак определението „безлична“ е явно ЛОБИСТКО
Фпичатлява отсъствичето на ОЦЕНКА от естетаджиите на ПодТъпото (задръстена медия от боклуци на МОЯ ДИСПЛЕЙ!) за творбата на засл. арх. Буби Стойков съборил бащината му Творба Кудоглу но и елегантната предишна Пощенска Палата в стил БауХаус
Зеленината е на покрива. Не я ли виждате. Относно фасадата и и вписването и след, като човек е гледал пощата всичко друго, което му се появи там пред погледа ще е хубаво.
Зеленината е на покрива в саксийки. На картинка. Пак ще повторя, грозна е, груба, като издялана с брадва. Да беше в периферията на града, иди дойди, ама тя в самия център, а около нея сгради с история, от хора културни, талантливи, изучили се в Европа…
Като идея и визия прилича на първата къща – където са отдолу кафетата и сладоледа. Идеално се връзва
Нищо няма да загрози, всяка сграда има своята красота и свой живот. Стига само дупки, само разрушени и падащи складове, разпадащи се къщи, които по време на социализма са били надстроявани и разширявани, а сега дрънкаме каква история имали. Пловдив трябва да се съживи, той е древен, но е жив град и децата ни в него трябва живеят и играят
А трите камъка открити, могат да идат до пощата в дупката.
Журналята кат’си нямат работа
Проблемът с паркирането е на паркиращите. Най-вероятно ще се уредят да паркират на пешеходната зона. Проблемът за Пловдив е, че тази типова верона ще загрози Централния площад.