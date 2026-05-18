Шишков: Парите за пътища са харчени неравномерно

Ще спрем всякакви плащания за строителство по старата методика, съобщи пред Нова телевизия министърът на регионалното развитие Иван Шишков, предава OFFNews.

На 15 декември 2025 г. правителството на Росен Желязков взе решение за прилагане на нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. Шишков обясни причината защо сега регионалното министерство няма да отпусне тези пари:

„В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус” – сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева – и това е само за „Хемус”. А имаше аванс и за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна и реално отново няма път.“

Шишков е наредил проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение. Видеото беше пуснато от бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна – Николай Попов. Участъкът е пуснат в експлоатация в края на миналата година.

„Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. На тази канавка не ѝ е мястото там. Не знам дали проектът е сгрешен, или има грешка в изпълнението, но мястото ще бъде коригирано. Не може да остане в това състояние, защото е опасно“, коментира Шишков.

Министърът обясни, че за 4 години са били предвидени около 4 млрд. лева за поддръжка на пътната мрежа:

„В рамките на две години са похарчени почти всички пари. Има дисбаланс – голяма част от средствата са отпуснати за определени райони. Анализът сочи, че най-лошите пътища са в Северозападна България, но именно натам били насочени най-малко пари.“

Все пак Иван Шишков увери, че ще се работи по магистралите „Струма” и „Хемус”, по пътя от Монтана до Видин:

„Аз съм го казвал много пъти, а „Прогресивна България“ го има и в програмата – ще направим тунел под Петрохан. Ще дадем тласък да се строят магистралите „Черно море”, „Рила” и тази от Русе към Маказа.“

Регионалният министър допълни, че част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще бъдат проектирани, след което ще бъдат изградени чрез публично-частно партньорство.

На пътя Пампорово-Смолян трябва да бъде изградено инженерно мостово съоръжение, защото свлачището е огромно.

„Ако тръгнем да го укрепваме, това ще продължи изключително дълго, защото означава, че трябва да бъдат изготвени подробни планове, да се извърши отчуждаване, влизане в чужди територии. Мостът е най-бързото решение”, каза още Шишков.

