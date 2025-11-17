Вече е ясно какво ще има в „дупката“ върху археологическите останки от Античния форум, на самия площад Централен. Нова безлична сграда с бранда на Верона Резиденс, подобна на другите изградени жилищни кооперации под същото име, ще се издига на това толкова натоварено откъм история, културни пластове и архитектура място, а останките от Агората ще останат под нея. Тя ще е с приземен етаж, планиран за заведение, и с четири жилищни такива, като последният е от мансарден тип, за да се уплътни позволеното застрояване напълно.

Инвеститорът „Пи Билдинг 2020“, който е още собственик на парцела и изпълнител на проекта, вече е заградил площта пред имота и е въпрос на дни по площада да тръгнат тежките строителни машини. Те ще минават покрай масите на няколко заведения, върху новата настилка, която не е ясно дали ще издържи на натиска. Имотът е с площ от 328 квадратни метра като се планира възможно най-обемното им застрояване с 1300 кв. м. РЗП. Разрешителното за строеж за него е издадено от голяма община точно преди месец- на 15 октомври.

Интерес е въпросът къде ще са задължителните за ново строителство паркоместа, тъй като очевидно в този проект предвидени гаражи няма, а и автомобилите няма как да достигат до имота. Вероятно е намерена вратичка в закона, тъй като той се намира в пешеходна зона. Жителите на бъдещата сграда обаче ще трябва да спират колите си някъде и вероятно това ще става на и без това изключително натоварената откъм паркирани автомобили зона на радиотелевизионния център с новоименувания там площад „Журналист“.

Има и други интересни въпроси около предстоящото строителство- къде е предвиден процент на озеленяване, какъвто стандарт се налага в града. Интересно е и дали старите сгради в имотите, граничещи с „дупката“ няма да пострадат при бъдещите дейности в парцела.

Тодор Костадинов е едноличен собственик на дружеството „Пи Билдинг“, но за всички в строителния и имотния браншове е ясно, че зад Верона Резиденс стои бизнесдамата Вероника Иванова, която има условна присъда за събарянето на къщата на Куцоглу, паметник на културата.