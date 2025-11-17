Безлична 4-етажна сграда ще има върху археологията от Агората на площада
Вече е ясно какво ще има в „дупката“ върху археологическите останки от Античния форум, на самия площад Централен. Нова безлична сграда с бранда на Верона Резиденс, подобна на другите изградени жилищни кооперации под същото име, ще се издига на това толкова натоварено откъм история, културни пластове и архитектура място, а останките от Агората ще останат под нея. Тя ще е с приземен етаж, планиран за заведение, и с четири жилищни такива, като последният е от мансарден тип, за да се уплътни позволеното застрояване напълно.
Инвеститорът „Пи Билдинг 2020“, който е още собственик на парцела и изпълнител на проекта, вече е заградил площта пред имота и е въпрос на дни по площада да тръгнат тежките строителни машини. Те ще минават покрай масите на няколко заведения, върху новата настилка, която не е ясно дали ще издържи на натиска. Имотът е с площ от 328 квадратни метра като се планира възможно най-обемното им застрояване с 1300 кв. м. РЗП. Разрешителното за строеж за него е издадено от голяма община точно преди месец- на 15 октомври.
Интерес е въпросът къде ще са задължителните за ново строителство паркоместа, тъй като очевидно в този проект предвидени гаражи няма, а и автомобилите няма как да достигат до имота. Вероятно е намерена вратичка в закона, тъй като той се намира в пешеходна зона. Жителите на бъдещата сграда обаче ще трябва да спират колите си някъде и вероятно това ще става на и без това изключително натоварената откъм паркирани автомобили зона на радиотелевизионния център с новоименувания там площад „Журналист“.
Има и други интересни въпроси около предстоящото строителство- къде е предвиден процент на озеленяване, какъвто стандарт се налага в града. Интересно е и дали старите сгради в имотите, граничещи с „дупката“ няма да пострадат при бъдещите дейности в парцела.
Тодор Костадинов е едноличен собственик на дружеството „Пи Билдинг“, но за всички в строителния и имотния браншове е ясно, че зад Верона Резиденс стои бизнесдамата Вероника Иванова, която има условна присъда за събарянето на къщата на Куцоглу, паметник на културата.
Външният вид на сградата няма кой знае колко да пострада, ако по балконите простират и сушат скъпи пранета.
Една абсолютно безлична сграда на такова изключително место. Тъжно за собственика и архитекта. А би могло да бъд радост за очите на пловдивчани