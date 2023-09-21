Десетки български и чуждестранни туристи в града Европейска столица на културата през 2019-а минават ежедневно през това оживено място, рискувайки да си счупят крак или да катастрофират, сигнализират живеещи и работещи в Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“ с писмо до редакцията на Под тепето, след като осъмнаха с бетонирана голяма кашпа на кръстовище в Стария град.

Според записи на камерите в района и сигнали на жители от околните къщи до компетентните институции, автор на деянието е пловдивчанин – собственки на имот в Стария град, живеещ в непосредствена близост на ул. „Константин Стоилов“ № 40. Хората там са убедени, че целта е кашпата да играе роля на преградно съоръжение за недопускане на автомобили пред и около дома на посоченото лице.

Те припомнят, че същият пловдивчанин се прочу и миналата година, когато беше завързал с ръждив синджир за съседното дърво товарно полуремарке, отново с идея запазване на парко място.

Според съседи, въпреки че обитава жилището си сам, той разполага с издадени 4 пропуска за достъп на автомобили в резервата. Превърна Стария град в безплатен паркинг, категорични са те.

Гражданите от историческия квартал на Пловдив питат:

1. Има ли разрешение за поставяне на преместваем обект съгласно Закона за устройство на територията и наредбите на Общината, като Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, тъй като уличното и тротоарните платна са публична общинска собственост ?

2. В нарушение ли е на Наредба 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив и изброените в нея други нормативни актове ?

3. Представлява ли реална опасност за преминаващите автомобили и пешеходци в зоната на улиците „Константин Стоилов“, „Крикор Азарян“ и „Васил Кънчев“ ?

4. В разрез ли е с правилата, установени с цел опазване и съхраняване на облика на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ ?

5. По същността си представлява ли ярък израз на незачитане на установения регулаторен режим?

Въпреки многобройните сигнали, подадени до Общински Инспекторат, ОП “Организация и контрол по транспорта“ и Община Пловдив-Район Централен, вече втори месец никой не е предприел действия по санкциониране на нарушителя и премахване на бетонираната кашпа, разказват съкварталците.