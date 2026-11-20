Възпитаници на ПГХТТ с успешна практика в Дрезден по „Еразъм+“

През учебната 2025/2026 г. Професионалната гимназия по хранителни технологии и техники (ПГХТТ) – Пловдив реализира проект по програма „Еразъм+“ на тема „Нови възможности за повишаване на професионалните умения и компетенции чрез прилагане на дигиталните технологии за проектиране”, финансиран с подкрепата на Европейския съюз.В инициативата взеха участие ученици от X и XI клас от специалностите по хладилна, климатична, вентилационна и топлотехника.

От 15 до 28 март гимназистите преминаха двуседмично обучение в Дрезден. Практиката се проведе на английски език и бе фокусирана върху работата със специализирания софтуер за проектиране AutoCAD, надграждането на техническата лексика и развиването на умения за учене през целия живот.

След завръщането си в Пловдив учениците представиха постигнатите резултати пред своите съученици и учители, а директорът на ПГХТТ им връчи европейските сертификати Europass Mobility. Практиката осигури на участниците ценни умения и предимство на пазара на труда.

Нов проект и продължаващо партньорство

След успешната реализация, от ПГХТТ съобщават, че училището спечели нов проект по програма „Еразъм.

Новата инициатива е на тема „Интелигентни базирани системи за поддръжка и енергийно ефективно управление на климатични и отоплителни инсталации с езикова насоченост по професията“. В рамките на проекта ПГХТТ ще продължи успешното си международно сътрудничество с германския си партньор WBS TRAINING – Дрезден.