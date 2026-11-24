Вторият том на изследването „Народният съд в България 1944–1945. Герои и антигерои“ ще бъде представен на 9 декември в Регионалния исторически музей – Пловдив. Книгата е дело на екип от историци под ръководството на проф. д.н. Мартин Иванов.

Събитието ще се състои от 18:00 часа в зала „Съединение“. Изданието ще бъде представено от проф. д.н. Мартин Иванов и проф. д.н. Момчил Методиев, а входът е свободен.

Книгата е резултат от задълбочен анализ на стотици архивни документи и проследява съдбата на над 11 000 българи, преминали през трибуналите на Народния съд в периода 1944–1945 г. Авторите разглеждат различните категории подсъдими и поставят акцент върху личните истории на хората, останали отвъд статистическите данни.

Изследването е сред мащабните съвременни трудове, посветени на Народния съд в България. То съчетава документални източници и биографични сведения, предлагайки задълбочен поглед към съдбите на хората, попаднали във вихъра на събитията от 1944–1945 г.

Представянето ще се състои на 9 декември (сряда) от 18:00 часа в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей – Пловдив. Входът е свободен.