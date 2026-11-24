Пълен профил в онлайн платформата EVN Онлайн плюс дава достъп до всичко свързано с енергийното потребление на всеки клиент

Регистрация на пълен профил в онлайн портала EVN Онлайн плюс на www.evn.bg дава достъп до всичко свързано с енергийното потребление на всеки клиент на EVN в Югоизточна България.

Порталът дава достъп до минали и текущи фактури, предлага възможност за директно плащане към EVN, предоставя информация за потребление и суми за 13 месеца назад, възможност за онлайн заявка на редица услуги към дружеството като смяна на партида и др.

За първоначална регистрация и вход в портала е необходимо създаване на потребителско име и парола. Титуляри на партида могат директно да създадат пълен профил чрез еднократно въвеждане на техен клиентски номер и номер на фактура към него, които могат да се намерят във всяка една фактура или касов бон на EVN Електроснабдяване. Ако партидата на даден имот все още не е сменена от новия собственик, той е нужно да използва услугата „Смяна на партида“ отново в EVN Онлайн плюс, без да има нужда от посещение в офис.

Основен плюс на пълната регистрация в платформата е достъп до фактурите за потребена енергия. Oт октомври 2026 г. фактурата е с нов дизайн, който представя по ясен, подробен и лесен за разбиране начин информацията за използваната електроенергия.

Фактурата за електроенергия се състои от две страници. На първата страница е събрана основната информация:

номер на фактура

клиентски данни и данни за обекта

отчетен период

консумираната електроенергия в киловатчаса (kWh) – таблица с показания на електромера по тарифи и общо потребление за посочения отчетен период.

– таблица с показания на електромера по тарифи и общо потребление за посочения отчетен период. цени и дължимите суми за електрическа енергия и мрежови услуги – тук се съдържа детайлна информация за отделните компоненти и съответните цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Тук са посочени:

цени за дневна и нощна енергия

цени за електроразпределителна мрежа и електропреносна мрежа:

цената за пренос и достъп до електроразпределителната мрежа ниско напрежение (НН) се дължи към мрежовото дружество на територията на Югоизточна България – Електроразпределение Юг. Цената за пренос и достъп до електропреносната мрежа се дължи към Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

крайна сума и срок за плащане. Крайната сума за плащане се оформя, като се умножи количеството потребена енергия по съответния ценови компонент. Всяка година през месец юли Държавният регулатор актуализира цените на електроенергията за домакинства. Настоящите ценови компоненти са определени с решение № Ц 13/01.07.2026 г. на КЕВР.

правна и счетоводна информация . В това поле ще откриете текстове с решения на КЕВР и по-конкретно решението, с което се определят настоящите цени за електроенергия.

. В това поле ще откриете текстове с решения на КЕВР и по-конкретно решението, с което се определят настоящите цени за електроенергия. бутон или QR код с линк към онлайн плащане.

На втората страница се съдържа допълнителна информация: