България с най-високи темповете на поскъпване на жилищата в ЕС

Темповете на поскъпване на жилищата в България са най-ускорени в Европейския съюз, показва анализ на Института за пазарна икономика, цитиран от БНР. Страната ни е сред водещите пет в Европейския съюз по ръст на продажбите на жилища през юни. Пазарът се подхранва от исторически рекордно ниски стойности на лихвите по жилищните кредити от около два процента и половина, а новоотпуснатите заеми за жилища през юни достигат един млрд. лв.

През второто тримесечие, ръстът на годишна база на продажбите на жилища в България ни нарежда трети в Европейския съюз като само през юни ръстът на сделките е с почти 7% в сравнение с година по-рано. И това, на фона на двуцифреното увеличение на цените на имотите.

Лихвите по жилищните кредити през май и юни падат до рекордно ниските нива от 2,43% и увеличават дълга на домакинствата към банките до повече от 51 млрд. лева, с 21% по-висок от юни 2024 година.