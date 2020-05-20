Археолозите започват работа на Форум Север

Възстановяват и проучванията на Малтепе, край село Маноле
В началото на юни стартира новият археологически сезон в Пловдив, като работата ще започне с довършване на проучването на Форум – север. Това съобщи директорът на Регионалния археологически музей доц. Костадин Кисьов. Той, заедно с Здравко Димитров – кмет на Пловдив, Димитър Иванов – кмет на община Марица, Пламен Панов – заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив обявиха днес програмата на археологическото лято и финансирането на обектите, които ще се проучват.
Работата на Форум – север ще отнеме максимум месец, смята Кисьов. След приключване на проучването ще бъде обявена процедура за проектиране и социализация на обекта. Паралелно ще върви и обществена поръчка за проектиране и социализиране на пространството в посока югоизток. В този отрязък на площадното пространство няма нужда от допълнителни археологически проучвания, но има нужда от оформяне на зоната в унисон с градската средата.
Възстановяват и работата по Малтепе, като средствата за това ще са от бюджетите на двете общини Пловдив и Марица.
Още по темата:
Срина се част от фасадата на кулата на Малтепе
Какво свързва чудото Малтепе с египетските пирамиди
Археологическият комплекс Малтепе, край Пловдив, ще се превърне в световна туристическа атракция (ГАЛЕРИЯ)
Откритията на Малтепе са от световна величина
Очаквайте подробности.
328 коментари
Потребительский кредит в Казахстане оформляется на разные нужды. Онлайн сервисы упрощают выбор условий. Можно заранее рассчитать платеж. Подбор кредита помогает сравнить предложения. Решение принимается в короткие сроки: потребительский кредит казахстан
усиление проемов цена усиление проемов цена .
ремонт бетонных конструкций договор remont-betonnykh-konstrukczij-usilenie4.ru .
материалы инъекционной гидроизоляции материалы инъекционной гидроизоляции .
2026 electric cars will include longer-range batteries, faster charging, and more affordable models. Many automakers are focusing on SUVs, sedans, and compact EVs for mass-market buyers https://ev.motorwatt.com/ev-database/database-electric-cars/
https://vc.ru/1678495, Армия категория Б – Условия контракта на СВО в России 2026
инъекционная гидроизоляция многоквартирный дом inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta1.ru .
Подбор кредита в Казахстане помогает избежать невыгодных условий. Можно сравнить несколько предложений. Онлайн сервисы упрощают анализ. Это экономит время. Выбор становится более прозрачным – https://spisok-kreditov.ru/08_refinansirovanie-kredita.html/