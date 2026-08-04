Един от най-мащабните мюзикъли в репертоара на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, ще гостува в Пловдив като част от националното си лятно турне. Спектакълът „Дракула“ ще бъде представен на 3 септември в Летен театър „Бунарджика“.

Постановката е по музика на световноизвестния композитор Франк Уайлдхорн и е създадена по романа на Брам Стокър. Великотърновският театър е единственият в България, който представя бродуейския мюзикъл с официално откупени права.

В ролята на граф Дракула зрителите ще видят Никола Иванов и Бранимир Недков, а образа на Мина Мъри пресъздават Християна Лоизу и Михаела Гончева. На сцената ще излезе и Виктор Ибришимов като професор Ван Хелсинг, заедно с Боян Тодоров – Red Boy, Йордан Петев и още популярни изпълнители.

Спектакълът впечатлява не само с артистичния състав, но и с рок звученето си, в което участват оркестърът, хорът и балетът на театъра, както и виртуозният китарист Цветан Маринов. Сценографията, 3D мапингът и хореографията допълват атмосферата на готическия свят, вдъхновен от класическия роман.

След представленията във Варна и Бургас, Пловдив е следващата спирка от националното турне, което ще завърши в края на септември в зала 1 на НДК.