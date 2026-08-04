Ограничават движението на камиони над 20 тона заради жегата

Заради очакваните високи температури над 35 градуса движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничавано между 13:00 и 21:00 часа от днес до 6 август, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Мярката ще важи за автомагистралите „Тракия“, „Струма“, „Марица“, „Европа“ и части от „Хемус“, както и за редица първокласни пътища, сред които и Подбалканския път (I-6 София – Бургас).

От АПИ уточняват, че ограниченията ще се въвеждат при прогноза за температури над 35 градуса и след съгласуване с „Пътна полиция“. Забраната не се отнася за превозите на бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари.

Целта е да се предотвратят деформации на пътната настилка и да се гарантира безопасността на движението. От пътната агенция призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията и да не използват аварийните ленти на магистралите.